Тайваньское правительство опровергает слухи и обещает сотрудничать с промышленностью, чтобы сохранить лидерство в отрасли.

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Пресс-секретарь Управления Китая по делам Тайваня Чжу Фэнлянь 26 февраля заявила на пресс-конференции, что тайваньское правительство планирует передать США полупроводниковую промышленность острова в обмен на политическую поддержку. Подробности новой вспышки конфликта между странами сообщило международное агентство Reuters.

Чжу Фенлянь утверждает, будто люди в Тайване обеспокоены тем, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) может перейти под руководство американцев и стать "United States Semiconductor Manufacturing Co", но не предоставил никаких подтверждений. Стоит отметить, что TSMC является крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем и главным поставщиком для таких компаний, как Apple и Nvidia. Напомним, что в октябре Китай поставил под угрозу производство микросхем в США.

Поводом для заявления китайской пресс-секретаря стали сообщения в американских СМИ о том, TSMC ведет переговоры о получении доли в Intel — известный разработчик процессоров. TSMC или Intel не подтвердили эти сообщения, а правительство Тайваня заверило, что не получало информации о какой-либо зарубежной инвестиционной заявке. Тем временем Президент США Дональд Трамп раскритиковал Тайвань за то, что он забрал американский полупроводниковый бизнес, заявив, что он хочет, чтобы больше продуктов производилось на территории Штатов.

"Чтобы получить эгоистическую выгоду, власти Демократической прогрессивной партии свободно выдвигают требования внешним силам, используя тайваньскую полупроводниковую промышленность и мощные компании, чтобы положиться на иностранные страны в поисках независимости, и даже раздавать их как сувениры, — прокомментировала Чжу Фэнлянь имея в виду правящую партию Тайваня, — Такая бесстыдная распродажа Тайваня на самом деле является потаканием Соединенным Штатам".

Совет по делам материкового Тайваня вскоре заявил, что TSMC является важной тайваньской компанией. По ее словам, из-за новой политики Дональда Трампа по производству полупроводников и слухов вокруг TSMC, правительство страны будет лучше сотрудничать с промышленностью, чтобы сохранить лидерство в области передовых технологий.

Китай считает Тайвань своей территорией, несмотря на объявление им независимости, и фактически Пекин сейчас не имеет влияния на одобрение иностранных инвестиций. США официально не признают демократическое правительство острова, но финансируют его и поставляют оружие.

В январе военный обозреватель Дэвид Экс высказал мнение, что полномасштабное вторжение Китая на Тайвань может начаться совсем скоро. Вероятно, именно для этого китайцы массово строят специальные десантные баржи.

На конференции в Мюнхене 14 февраля министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения между США и КНР стали еще более напряженными после инаугурации президента Дональда Трампа, и это грозит конфликтом. Он также напомнил об амбициях китайцев вернуть себе Тайвань.