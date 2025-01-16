Китай готовится к большой войне: о чем говорит массовое строительство десантных кораблей

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Китай строит специальные десантные баржи, единственное мыслимое назначение которых — переброска техники Народно-освободительной армии на тайваньское побережье в рамках полномасштабного вторжения на Тайвань.

Naval News первым сообщил об этих баржах, целых пять из которых строятся на верфи в Гуанчжоу на юге Китая.

По данным Naval News, баржи, строительство которых займет всего несколько месяцев, находятся в разработке по меньшей мере с 2022 года. Они представляют собой новый и критически важный потенциал для китайских сил. Проще говоря, баржи соединяют корабли с берегом - практически любые корабли.

За десятилетие стремительного расширения ВМС НОАК создали значительную амфибийную флотилию, включающую восемь десантных доков типа 071 для переброски войск и грузов, по меньшей мере три десантных корабля типа 075 для перевозки войск и вертолетов и, пока что, один гигантский десантный корабль типа 076, который также может запускать и сажать высокопроизводительные беспилотники. Все три типа могут также размещать десантные корабли.

Весом в 400 000 тонн или около того, это вторая по величине амфибийная сила после ВМС США, но она, вероятно, все еще слишком мала, чтобы доставить на берег достаточно войск и техники, чтобы гарантировать натиск всей мощи НОАК, когда она будет пробиваться через Тайваньский пролив под сильным огнем.

Некоторые аналитики считают, что Китаю потребуется перебросить через пролив два миллиона человек, чтобы гарантировать победу. Специальная амфибийная флотилия НОАК может быть способна перевезти 5000 или 6000 солдат за одну переброску.

Чтобы усилить свои десантные силы, НОАК планирует задействовать потенциально сотни коммерческих судов, включая автомобильные паромы, которые, с некоторыми модификациями, могут быть использованы в качестве танковых транспортов. Гражданские суда могут добавить еще миллион тонн к китайским амфибийным силам и примерно утроить их мощность.

Один из китайских авианосцев Фото: scmp.com

Закон о национальном оборонном транспорте от 2017 года предписывает, чтобы вся транспортная инфраструктура Китая, включая корабли, была доступна для военного использования. С принятием закона военно-морские инженеры начали модифицировать ключевые корабли, чтобы сделать их лучшими штурмовыми судами - в частности, добавить сверхпрочные аппарели, способные выдержать вес бронетехники.

Но укрепление аппарелей не решает главной проблемы. Как автомобильный паром может подойти достаточно близко к берегу, чтобы опустить свою аппарель на сушу? Паромы предназначены для того, чтобы привязываться к пирсам и опускать свои аппарели на бетон.

НОАК могла бы ввести в бой свои гражданские штурмовые силы, захватив тайваньский порт, но крепко построенные и сильно обороняемые порты - трудные цели. Возможно, китайцам будет проще атаковать на дюжине или около того тайваньских пляжей, где может разместиться большое количество войск и транспортных средств. Новые штурмовые баржи - это ключ к соединению автомобильных паромов и других гражданских судов с песком пляжа.

Баржа - это, по сути, плавучий пирс. Она причаливает к песку - один конец закреплен на суше, а другой выступает в прибой. Паром может приблизиться к барже, опустить свой трап на ее верхнюю часть и выгрузить свои автомобили. Таким образом, новые китайские баржи выполняют ту же функцию, что и американская военная система Joint Logistics Over-the-Shore, или JLOTS.

JLOTS, представляющая собой набор плавучих, взаимосвязанных пирсов, попала в заголовки газет, когда американские военные попытались - и в основном неудачно - использовать эту систему для создания гуманитарного причала в Газе. Плохая погода и отсутствие безопасности на берегу обрекли эту попытку на провал.

Будучи автономными судами, китайские баржи могли бы быть менее уязвимы перед сильным ветром и морем, но они все равно будут уязвимы для вражеского огня, как и JLOTS. Впрочем, потеря нескольких барж не приведет к провалу китайского вторжения на Тайвань. Эти суда просты, и китайская промышленность уже доказала, что может построить дополнительные экземпляры за несколько месяцев.

Новые баржи - это последнее предупреждение о том, что нападение на Тайвань, вероятно, неминуемо. Китайцы с целеустремленностью, которая должна произвести впечатление на лидеров других стран, вооружились для разрушительной войны по выбору с мирным соседом, единственным грехом которого является то, что он не является частью Китая.

Если и когда вторжение начнется, баржи могут стать причиной его успеха.

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