Почувствуй себя оккупантом: на Тайване выпустили настолку о китайском вторжении

Новая настольная игра предлагает в течение 10 дней оборонять или наступать на остров, на который претендует КНР.

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В последние годы Китай активизировал военную деятельность вблизи демократически управляемого Тайваня, включая сосредоточение военно-морских сил вокруг острова в этом месяце. Новая игра под названием "2045" предлагает игрокам преодолеть трудности войны, используя красочные карты действий и отыгрывая персонажей, участвующих в 10-дневных операциях до вымышленного вторжения Китая на Тайвань. Об этом пишет Reuters.

В новой игре можно сыграть за китайцев, вторгающихся на Тайвань

В число персонажей входят военнослужащие вооруженных сил Тайваня, китайские "спящие" агенты и прокитайские политики, пытающиеся подорвать оборону острова, а также граждане, взявшиеся за оружие, чтобы защитить свою родину.

Китай считает Тайвань своей собственностью и никогда не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль. Президент Тайваня и его правительство решительно возражают против притязаний Китая на суверенитет и заявляют, что только народ острова может решать свое будущее.

Тайваньский производитель настольных игр Mizo Games начал краудфандинг игры в августе 2024 года. За два с половиной месяца компания получила более 4 миллионов тайваньских долларов (121 966 долларов США) на финансирование проекта.

"Сейчас на острове Тайвань и в западной части Тихого океана не все спокойно", — заявил в своем офисе в Тайбэе основатель Mizo Games Чан Шаолянь.

Чан сказал, что он хотел, чтобы "игроки чувствовали, что хотят победить, и думали о том, что они сделают для этого".

Роботі также задействованы в игре Фото: Facebook Mizo Games

Игра, которая также должна поступить в продажу в США и Европе в конце года, была разработана в то время, когда власти Тайваня усилили подготовку к сценариям, включающим конфликт с Китаем.

На прошлой неделе администрация президента Тайваня провела первые штабные учения с участием правительственных учреждений за пределами вооруженных сил, имитируя военную эскалацию с Китаем.

В ходе учений отрабатывались различные сценарии, в том числе ситуация, когда остров находится "на грани конфликта", для проверки готовности правительственных учреждений и гражданского общества.

Игроки, принявшие участие в тестовом запуске "2045", заявили, что узнали о том, что может произойти в случае китайского вторжения, и выразили надежду, что игра поможет людям понять последствия войны.

"Я не очень разбираюсь в военных вопросах, поэтому благодаря этой игре я узнал, где армия может высадиться и начать атаку", — сказал Калин Лай, 23-летний парень, опробовавший игру.

Ранее Мизо создала еще две настольные игры на тему тайваньской войны: одну о выживании во время авианалета в Тайбэе и другую о бомбардировке Гаосюна во время японской колонизации острова в 1895–1945 годах.

При этом Китай опять отправил военные самолеты и корабли "патрулировать" воды возле Тайваня. Министерство обороны Тайваня заявило 2 января, что около острова были замечены 22 китайских военных самолета, включая истребители J-16, которые осуществляли "совместное патрулирование боевой готовности" вокруг Тайваня совместно с китайскими военными кораблями.

Напомним, с декабря прошлого года между Китаем и США нарастает напряженность после того, как Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню запасных частей и технической поддержки для самолетов F-16 и радаров на сумму около 385 миллионов долларов. А президент Тайваня Лай Цзин-дэ отправился с визитом к трем дипломатическим союзникам в Тихом океане с остановками на Гавайях и на территории США на острове Гуам.