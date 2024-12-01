"Транзит сепаратиста": Пекин угрожает "решительными контрмерами" США из-за визита президента Тайваня

Китай критикует США за прием президента Тайваня. А Пекин обещает "решительные контрмеры" против потенциальной продажи оружия на сумму 385 миллионов долларов.

Между Китаем и США нарастает напряженность после того, как Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню запасных частей и технической поддержки для самолетов F-16 и радаров на сумму около 385 миллионов долларов. А президент Тайваня Лай Цзин-дэ отправился с визитом к трем дипломатическим союзникам в Тихом океане с остановками на Гавайях и на территории США на острове Гуам. Об этом пишет Daily Mail.

Президент Тайваня Лай Цзин-дэ на Гавайях

О продаже военного оборудования было объявлено за несколько часов до того, как президент Тайваня Лай Цзин-дэ отправился с зарубежным визитом.

В заявлении МИД Китая говорится, что эта продажа посылает "неправильный сигнал" силам, борющимся за независимость Тайваня, и подрывает отношения между США и Китаем.

Министерство в отдельном заявлении заявило, что оно решительно выступает против любых официальных обменов между США и Тайванем и "решительно осуждает" США за организацию транзита.

Китай, который рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию испытывает сильную неприязнь к президенту Лаю, называя его "сепаратистом".

Соединенные Штаты обязаны по закону предоставлять Тайваню средства для самообороны, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем, что вызывает постоянный гнев Пекина.

Учения КНР у Тайваня

В войне нет победителей, а мир бесценен, заявил президент Тайваня Лай Цзин-дэ в субботу на Гавайях после посещения мемориала жертвам нападения на Перл-Харбор в ходе поездки в США, вызвавшей гнев Пекина. Во время визита самолет президента Тайваня Лай Цзин-дэ сопровождали истребители F-16.

Выступая перед представителями зарубежной тайваньской общины и гавайскими политиками, включая членов Конгресса Эда Кейса и Джилл Токуду, Лай упомянул о своем посещении Мемориала линкора "Аризона" ранее в тот же день и возложил венок в память о тех, кто погиб в результате японского нападения в 1941 году.

"Наше посещение мемориала сегодня особенно напоминает нам о важности обеспечения мира. Мир бесценен, а в войне нет победителя. Мы должны бороться — бороться вместе — чтобы предотвратить войну", — сказал Лай на английском языке в своей речи, транслировавшейся в прямом эфире по телевидению на Тайване.

После Гавайев Лай отправится на Маршалловы острова, Тувалу и Палау. У него будет еще одна остановка на территории США, на острове Гуам. На Гавайях и Гуаме расположены крупные военные базы США.

"Мы решительно выступаем против официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем, и мы решительно выступаем против "транзита" лидеров тайваньского региона в Соединенные Штаты под любым именем и по любой причине", — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Военный на Тайване Фото: nikkei.com

Источники в органах безопасности сообщили, что Китай может начать новый раунд военных учений вокруг Тайваня в ответ на его визит, который станет его первой зарубежной поездкой с момента вступления в должность в мае после победы на выборах в январе.

Напомним, в этом году Китай уже провел два раунда крупных военных учений вокруг Тайваня. В КНР не скрывали, что цель – это полная блокада и захват Тайваня.