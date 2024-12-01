"Транзит сепаратиста": Пекін погрожує "рішучими контрзаходами" США через візит президента Тайваню

Китай критикує США за прийом президента Тайваню. А Пекін обіцяє "рішучі контрзаходи" проти потенційного продажу зброї на суму 385 мільйонів доларів.

Між Китаєм і США наростає напруженість після того, як Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню запасних частин і технічної підтримки для літаків F-16 і радарів на суму близько 385 мільйонів доларів. А президент Тайваню Лай Цзін-де вирушив із візитом до трьох дипломатичних союзників у Тихому океані із зупинками на Гаваях і на території США на острові Гуам. Про це пише Daily Mail.

Президент Тайваню Лай Цзін-де на Гаваях

Про продаж військового обладнання було оголошено за кілька годин до того, як президент Тайваню Лай Цзін-де вирушив із закордонним візитом.

У заяві МЗС Китаю йдеться про те, що цей продаж посилає "неправильний сигнал" силам, які борються за незалежність Тайваню, і підриває відносини між США і Китаєм.

Міністерство в окремій заяві заявило, що воно рішуче виступає проти будь-яких офіційних обмінів між США і Тайванем і "рішуче засуджує" США за організацію транзиту.

Китай, який розглядає демократично керований Тайвань як свою територію, відчуває сильну неприязнь до президента Лая, називаючи його "сепаратистом".

Сполучені Штати зобов'язані за законом надавати Тайваню засоби для самооборони, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тайбеєм, що викликає постійний гнів Пекіна.

Навчання КНР біля Тайваню

У війні немає переможців, а мир безцінний, заявив президент Тайваню Лай Цзін-де в суботу на Гаваях після відвідування меморіалу жертвам нападу на Перл-Гарбор під час поїздки до США, що викликала гнів Пекіна. Під час візиту літак президента Тайваню Лай Цзін-де супроводжували винищувачі F-16.

Виступаючи перед представниками зарубіжної тайванської громади і гавайськими політиками, включно з членами Конгресу Едом Кейсом і Джилл Токудою, Лай згадав про свої відвідини Меморіалу лінкора "Арізона" раніше того самого дня і поклав вінок на згадку про тих, хто загинув внаслідок японського нападу в 1941 році.

"Наше відвідування меморіалу сьогодні особливо нагадує нам про важливість забезпечення миру. Мир безцінний, а у війні немає переможця. Ми повинні боротися — боротися разом — щоб запобігти війні", — сказав Лай англійською мовою у своїй промові, яку транслювали в прямому ефірі по телебаченню на Тайвані.

Після Гаваїв Лай вирушить на Маршаллові острови, Тувалу і Палау. У нього буде ще одна зупинка на території США, на острові Гуам. На Гаваях і Гуамі розташовані великі військові бази США.

"Ми рішуче виступаємо проти офіційних обмінів між Сполученими Штатами і Тайванем, і ми рішуче виступаємо проти "транзиту" лідерів тайванського регіону до Сполучених Штатів під будь-яким ім'ям і з будь-якої причини", — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

Військовий на Тайвані Фото: nikkei.com

Джерела в органах безпеки повідомили, що Китай може почати новий раунд військових навчань навколо Тайваню у відповідь на його візит, який стане його першою зарубіжною поїздкою з моменту вступу на посаду в травні після перемоги на виборах у січні.

Нагадаємо, цього року Китай уже провів два раунди великих військових навчань навколо Тайваню. У КНР не приховували, що мета — це повна блокада і захоплення Тайваню.