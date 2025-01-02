Відчуй себе окупантом: на Тайвані випустили настолку про китайське вторгнення

Нова настільна гра пропонує протягом 10 днів обороняти або наступати на острів, на який претендує КНР.

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Останніми роками Китай активізував військову діяльність поблизу демократично керованого Тайваню, включно із зосередженням військово-морських сил навколо острова цього місяця. Нова гра під назвою "2045" пропонує гравцям подолати труднощі війни, використовуючи барвисті карти дій і відіграючи персонажів, які беруть участь у 10-денних операціях до вигаданого вторгнення Китаю на Тайвань. Про це пише Reuters.

У новій грі можна зіграти за китайців, які вторгаються на Тайвань

Серед персонажів — військовослужбовці збройних сил Тайваню, китайські "сплячі" агенти і прокитайські політики, які намагаються підірвати оборону острова, а також громадяни, які взялися за зброю, щоб захистити свою батьківщину.

Китай вважає Тайвань своєю власністю і ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття острова під свій контроль. Президент Тайваню і його уряд рішуче заперечують проти домагань Китаю на суверенітет і заявляють, що тільки народ острова може вирішувати своє майбутнє.

Тайванський виробник настільних ігор Mizo Games почав краудфандинг гри в серпні 2024 року. За два з половиною місяці компанія отримала понад 4 мільйони тайванських доларів (121 966 доларів США) на фінансування проєкту.

"Зараз на острові Тайвань і в західній частині Тихого океану не все спокійно", — заявив у своєму офісі в Тайбеї засновник Mizo Games Чан Шаолянь.

Чан сказав, що він хотів, щоб "гравці відчували, що хочуть перемогти, і думали про те, що вони зроблять для цього".

Роботі також задіяні в грі Фото: Facebook Mizo Games

Гра, яка також має надійти в продаж у США та Європі наприкінці року, була розроблена в той час, коли влада Тайваню посилила підготовку до сценаріїв, що включають конфлікт із Китаєм.

Минулого тижня адміністрація президента Тайваню провела перші штабні навчання за участю урядових установ за межами збройних сил, імітуючи військову ескалацію з Китаєм.

Під час навчань відпрацьовували різні сценарії, зокрема ситуацію, коли острів перебуває "на межі конфлікту", для перевірки готовності урядових установ і громадянського суспільства.

Гравці, які взяли участь у тестовому запуску "2045", заявили, що дізналися про те, що може статися в разі китайського вторгнення, і висловили надію, що гра допоможе людям зрозуміти наслідки війни.

"Я не дуже розуміюся на військових питаннях, тому завдяки цій грі я дізнався, де армія може висадитися і почати атаку", — сказав Калін Лай, 23-річний хлопець, який випробував гру.

Раніше Мізо створила ще дві настільні ігри на тему тайванської війни: одну про виживання під час авіанальоту в Тайбеї та іншу про бомбардування Гаосюна під час японської колонізації острова в 1895-1945 роках.

При цьому Китай знову відправив військові літаки і кораблі "патрулювати" води біля Тайваню. Міністерство оборони Тайваню заявило 2 січня, що біля острова було помічено 22 китайські військові літаки, включно з винищувачами J-16, які здійснювали "спільне патрулювання бойової готовності" навколо Тайваню спільно з китайськими військовими кораблями.

Нагадаємо, з грудня минулого року між Китаєм і США наростає напруженість після того, як Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню запасних частин і технічної підтримки для літаків F-16 і радарів на суму близько 385 мільйонів доларів. А президент Тайваню Лай Цзін-де вирушив із візитом до трьох дипломатичних союзників у Тихому океані із зупинками на Гаваях і на території США на острові Гуам.