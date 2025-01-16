Китай готується до великої війни: про що свідчить масове будівництво десантних кораблів

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Китай будує спеціальні десантні баржі, єдине мислиме призначення яких — перекидання техніки Народно-визвольної армії на тайванське узбережжя в межах повномасштабного вторгнення на Тайвань.

Naval News першим повідомив про ці баржі, цілих п'ять з яких будують на верфі в Гуанчжоу на півдні Китаю.

За даними Naval News, баржі, будівництво яких займе всього кілька місяців, перебувають у розробці щонайменше з 2022 року. Вони являють собою новий і критично важливий потенціал для китайських сил. Простіше кажучи, баржі з'єднують кораблі з берегом — практично будь-які кораблі.

За десятиліття стрімкого розширення ВМС НВАК створили значну амфібійну флотилію, що включає вісім десантних доків типу 071 для перекидання військ і вантажів, щонайменше три десантних корабля типу 075 для перевезення військ і вертольотів і, поки що, один гігантський десантний корабель типу 076, який також може запускати й садити високопродуктивні безпілотники. Усі три типи можуть також розміщувати десантні кораблі.

Вагою в 400 000 тонн або близько того, це друга за величиною амфібійна сила після ВМС США, але вона, ймовірно, все ще занадто мала, щоб доставити на берег достатньо військ і техніки, щоб гарантувати натиск всієї потужності НВАК, коли вона буде пробиватися через Тайванську протоку під сильним вогнем.

Деякі аналітики вважають, що Китаю потрібно перекинути через протоку два мільйони людей, щоб гарантувати перемогу. Спеціальна амфібійна флотилія НВАК може бути здатна перевезти 5000 або 6000 солдатів за одне перекидання.

Щоб посилити свої десантні сили, НВАК планує задіяти потенційно сотні комерційних суден, включно з автомобільними поромами, які, з деякими модифікаціями, можуть бути використані як танкові транспорти. Цивільні судна можуть додати ще мільйон тонн до китайських амфібійних сил і приблизно потроїти їхню потужність.

Один із китайських авіаносців Фото: scmp.com

Закон про національний оборонний транспорт від 2017 року наказує, щоб уся транспортна інфраструктура Китаю, включно з кораблями, була доступна для військового використання. З ухваленням закону військово-морські інженери почали модифікувати ключові кораблі, щоб зробити їх кращими штурмовими суднами — зокрема, додати надміцні апарелі, здатні витримати вагу бронетехніки.

Але зміцнення апарелей не вирішує головної проблеми. Як автомобільний пором може підійти досить близько до берега, щоб опустити свою апарель на сушу? Пороми призначені для того, щоб прив'язуватися до пірсів і опускати свої апарелі на бетон.

НВАК могла б ввести в бій свої цивільні штурмові сили, захопивши тайванський порт, але міцно побудовані порти, що сильно обороняються, — важкі цілі. Можливо, китайцям буде простіше атакувати на дюжині або близько того тайванських пляжів, де може розміститися велика кількість військ і транспортних засобів. Нові штурмові баржі — це ключ до з'єднання автомобільних поромів та інших цивільних суден з піском пляжу.

Баржа — це, по суті, плавучий пірс. Вона причалює до піску — один кінець закріплений на суші, а інший виступає в прибій. Пором може наблизитися до баржі, опустити свій трап на її верхню частину і вивантажити свої автомобілі. Таким чином, нові китайські баржі виконують ту саму функцію, що й американська військова система Joint Logistics Over-the-Shore, або JLOTS.

JLOTS, що являє собою набір плавучих, взаємопов'язаних пірсів, потрапила в заголовки газет, коли американські військові спробували — і в основному невдало — використовувати цю систему для створення гуманітарного причалу в Газі. Погана погода і відсутність безпеки на березі прирекли цю спробу на провал.

Будучи автономними суднами, китайські баржі могли б бути менш уразливими перед сильним вітром і морем, але вони однаково будуть уразливі для ворожого вогню, як і JLOTS. Втім, втрата кількох барж не призведе до провалу китайського вторгнення на Тайвань. Ці судна прості, і китайська промисловість уже довела, що може побудувати додаткові екземпляри за кілька місяців.

Нові баржі — це останнє попередження про те, що напад на Тайвань, ймовірно, неминучий. Китайці з цілеспрямованістю, яка має справити враження на лідерів інших країн, озброїлися для руйнівної війни за вибором з мирним сусідом, єдиним гріхом якого є те, що він не є частиною Китаю.

Якщо і коли вторгнення почнеться, баржі можуть стати причиною його успіху.

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