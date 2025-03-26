"Вдохновленные опытом Украины": Тайвань создал собственные морские дроны по образцу украинских (фото)

Морские беспилотники Тайваня оснащены искусственным интеллектом и автономной навигацией, которые разрабатывались для защиты острова от вероятного нападения Китая.

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Тайвань создал боевой беспилотный катер Endeavor Manta по образцу украинских морских дронов. Об этом пишет The War Zone.

"Разработка Endeavor Manta началась в прошлом году и была вдохновлена опытом Украины, которая активно использует морские дроны для атак на российские корабли и другие военные объекты", — говорится в материале.

Endeavor Manta имеет длину 8,6 метра, ширину 3,7 метра и водоизмещение более пяти тонн при полной загрузке.

Морской дрон Endeavor Manta Фото: the war zone

Корпус изготовлен из армированного пластика с технологией снижения заметности, а два подвесных двигателя обеспечивают скорость более 35 узлов.

Катер оснащен системами связи, включающими 4G, радиостанции прямой видимости и спутниковую связь. В случае потери сигнала дрон сможет самостоятельно вернуться на базу.

"Его спроектировали как относительно недорогую платформу, базирующуюся преимущественно на тайваньских компонентах. Только спутниковая система наведения и двигатели — иностранного производства", — отметили журналисты.

Судно работает в режиме роя, функцию избежания столкновений, автоматическую систему распознавания целей, а также механизм самоуничтожения, чтобы избежать попадания в руки врага.

Endeavor Manta оснащен "легкими торпедами" для поражения вражеских кораблей. После использования боезапаса дрон сможет атаковать цели тараня их, благодаря боеголовке, встроенной в носовую часть.

Напомним, Тайвань планирует передать США крупнейшего в мире производителя чипов TSMC.

В феврале Китай напомнил о воссоединении с Тайванем.