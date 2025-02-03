Комплекс "Голубое поле": Тайвань создал гиперзвуковую ракету со странным названием Qingtian

По информации западных экспертов, тайваньская ракета способна развивать скорость до 6 Махов и имеет дальность до 2000 км, что позволит Тайваню наносить удары по стратегическим объектам противника.

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Тайвань официально представил собственную гиперзвуковую крылатую ракету с оригинальным названием Qingtian, что в переводе означает "Голубое поле". Об этом сообщил ресурс Army Recognition со ссылкой на тайваньские источники.

Завершение разработки и запуск производства стало важным этапом для островного государства, стремящегося усилить свои оборонные возможности на фоне растущего военного давления со стороны Китая. Разработка Qingtian велась инженерами Академии наук Тайваня и Национального Чун-Шанского института науки и технологий (NCSIST). Проект основывался на предыдущих разработках ракетных комплексов Yunfeng и Yunfeng II с дальностью до 2000 км.

Характеристики и возможности Qingtian

Обозреватели отметили, что использование существующих наработок позволило сохранить преемственность технологий и улучшить ключевые тактико-технические параметры.

Сообщается, что новая разработка имеет следующие основные технические характеристики:

дальность — более 2000 км;

скорость — свыше 6 Махов;

тип двигателя — гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГППРД);

материалы — композитные керамические сплавы, устойчивые к экстремальным тепловым нагрузкам.

Аналитики пишут, что благодаря использованию передовых технологий силовой установки и наведения, Qingtian обладает высокой маневренностью и способностью избегать систем противовоздушной обороны. В конструкции ракеты применены аэродинамические решения, схожие с мировыми аналогами, включая уникальный воздухозаборник и аэродинамические плоскости для горизонтального полета.

Ракета имеет наземное базирование и может запускаться как с мобильных, так и со стационарных пусковых установок. Для повышения мобильности и живучести комплекса Тайвань выбрал грузовики Tatra Force 12X12, способные преодолевать бездорожье и работать в горной местности. А в случае проблем с поставками альтернативой может стать американская платформа Oshkosh M983.

Ракетное вооружение Тайваня

В целом ракета предназначена для нанесения высокоточных ударов по стратегически важным объектам на территории потенциального противника, в числе которых военные базы и объекты ПВО, политические и промышленные центры, а также транспортная и логистическая инфраструктура.

Таким образом Qingtian может стать важным элементом оборонной стратегии Тайваня, обеспечивая ему возможность удерживать потенциального противника на расстоянии и наносить точечные удары по ключевым объектам.

Напомним, Китай официально объявил о создании гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", которая способна кардинально изменить баланс сил в воздушной войне. Оружие разработано для уничтожения высокотехнологичных воздушных целей, в том числе новейших стелс-бомбардировщиков B-21.