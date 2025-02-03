Комплекс "Блакитне поле": Тайвань створив гіперзвукову ракету з дивною назвою Qingtian

За інформацією західних експертів, тайванська ракета здатна розвивати швидкість до 6 Махів і має дальність до 2000 км, що дасть змогу Тайваню завдавати ударів по стратегічних об'єктах противника.

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Тайвань офіційно представив власну гіперзвукову крилату ракету з оригінальною назвою Qingtian, що в перекладі означає "Блакитне поле". Про це повідомив ресурс Army Recognition з посиланням на тайванські джерела.

Завершення розробки і запуск виробництва стало важливим етапом для острівної держави, яка прагне посилити свої оборонні можливості на тлі зростаючого військового тиску з боку Китаю. Розробку Qingtian вели інженери Академії наук Тайваню і Національного Чун-Шанського інституту науки і технологій (NCSIST). Проєкт ґрунтувався на попередніх розробках ракетних комплексів Yunfeng і Yunfeng II з дальністю до 2000 км.

Характеристики та можливості Qingtian

Оглядачі зазначили, що використання наявних напрацювань дало змогу зберегти спадкоємність технологій і поліпшити ключові тактико-технічні параметри.

Повідомляється, що нова розробка має такі основні технічні характеристики:

дальність — понад 2000 км;

швидкість — понад 6 Махів;

тип двигуна — гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун (ГППРД);

матеріали — композитні керамічні сплави, стійкі до екстремальних теплових навантажень.

Аналітики пишуть, що завдяки використанню передових технологій силової установки та наведення, Qingtian має високу маневреність і здатність уникати систем протиповітряної оборони. У конструкції ракети застосовано аеродинамічні рішення, схожі зі світовими аналогами, включно з унікальним повітрозабірником і аеродинамічними площинами для горизонтального польоту.

Ракета має наземне базування і може запускатися як з мобільних, так і зі стаціонарних пускових установок. Для підвищення мобільності та живучості комплексу Тайвань вибрав вантажівки Tatra Force 12X12, здатні долати бездоріжжя і працювати в гірській місцевості. А в разі проблем із поставками альтернативою може стати американська платформа Oshkosh M983.

Ракетне озброєння Тайваню

Загалом ракета призначена для завдавання високоточних ударів по стратегічно важливих об'єктах на території потенційного супротивника, серед яких військові бази та об'єкти ППО, політичні та промислові центри, а також транспортна і логістична інфраструктура.

Таким чином Qingtian може стати важливим елементом оборонної стратегії Тайваню, забезпечуючи йому можливість утримувати потенційного супротивника на відстані та завдавати точкові удари по ключових об'єктах.

Нагадаємо, Китай офіційно оголосив про створення гіперзвукової ракети класу "повітря-повітря", яка здатна кардинально змінити баланс сил у повітряній війні. Зброя розроблена для знищення високотехнологічних повітряних цілей, зокрема новітніх стелс-бомбардувальників B-21.