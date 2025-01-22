Націлені на B-21 Raider: Китай розробляє секретну гіперзвукову ракету "повітря-повітря"

За інформацією джерел, китайська ракета нібито здатна розвивати швидкість до 5 Махів і знищувати цілі на відстані до 1000 км, практично виключаючи можливість перехоплення.

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Китай офіційно оголосив про створення гіперзвукової ракети класу "повітря-повітря", яка здатна кардинально змінити баланс сил у повітряній війні. Йдеться про перспективну розробку, завдяки якій Повітряні сили НВАК протистоятимуть американським стелс-бомбардувальникам B-21 Raider. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Нова гіперзвукова ракета розроблена для знищення високотехнологічних повітряних цілей, зокрема новітніх B-21. Зазначається, що однією з ключових особливостей ракети є здатність долати швидкість 5 Махів, що дає змогу вражати цілі на відстані до 1000 км, практично унеможливлюючи перехоплення.

Для тестування ракети Китай використовував аеродинамічні труби з дуговим нагріванням, що імітують екстремальні умови польоту. Випробування показали, що ракета витримує температури в тисячі градусів Цельсія, викликані аеродинамічним тертям. Це свідчить про значний прогрес у розв'язання проблеми структурної цілісності гіперзвукових апаратів.

Західні аналітики вважають, що новітня зброя КНР значно перевершує традиційні засоби ураження класу "повітря-повітря", адже гіперзвукова ракета не залежить від складних каналів передавання даних, що збільшує її точність і знижує вразливість до РЕБ.

Водночас зброя поки що проходить тестування, а точні тактико-технічні характеристики, так само як і назва ракети, поки що не розкриваються.

"Китайська гіперзвукова ракета класу "повітря-повітря" знаменує собою поворотний момент в еволюції сучасної війни, встановлюючи новий стандарт швидкості, дальності та смертоносності зброї, що запускається з повітря. Поки світ спостерігає за технологічними перегонами, які розгортаються, наслідки для майбутніх повітряних боїв одночасно революційні та невизначені", — підсумували експерти.

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Раніше повідомлялося, що американська компанія Northrop Grumman готується до виробництва перехоплювача, який стане частиною системи ПРО Aegis. Йдеться про розробку Glide Phase Interceptor (GPI) — перспективним засобом захисту від гіперзвукових загроз.