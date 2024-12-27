Нова ракета ASN4G змінить уявлення про ядерне стримування: що про неї відомо

Французька гіперзвукова ракета замінить наявну ракету середньої дальності ASMPA і буде сумісна з винищувачами Rafale F5. Заявлена дальність ASN4G становить 1000 км, а швидкість сягатиме 8 600 км/год.

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Франція розробляє гіперзвукову ракету ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération), яка має надійти на озброєння до 2035 року. Ракета замінить наявну ASMPA і стане частиною стратегії ядерного стримування Франції, забезпечуючи надійність в умовах мінливої геополітичної обстановки і нових загроз. Про це 27 грудня повідомили оглядачі Army Recognition.

ASN4G розробляється компанією MBDA France спільно з ONERA, з використанням технологій з програми PROMETHEE. Ракета має бути сумісна з винищувачами Rafale F5, перспективними платформами FCAS і може бути використана з авіаносців.

Серед ключових характеристик:

Швидкість: 6-7 Махів (7 350-8 600 км/год), що робить ракету практично невразливою для сучасних систем ППО.

6-7 Махів (7 350-8 600 км/год), що робить ракету практично невразливою для сучасних систем ППО. Дальність: понад 1 000 км. Це вдвічі більше, ніж у ASMPA.

понад 1 000 км. Це вдвічі більше, ніж у ASMPA. Маневреність: висока швидкість у поєднанні з маневреністю дасть змогу ракеті ухилятися від сучасних систем ППО, включно із засобами радіолокаційного виявлення і перехоплення.

висока швидкість у поєднанні з маневреністю дасть змогу ракеті ухилятися від сучасних систем ППО, включно із засобами радіолокаційного виявлення і перехоплення. Стелс-технології: ракета використовуватиме матеріали зі зниженою радіолокаційною помітністю, стійкі до екстремальних теплових і аеродинамічних навантажень.

ракета використовуватиме матеріали зі зниженою радіолокаційною помітністю, стійкі до екстремальних теплових і аеродинамічних навантажень. Інноваційний двигун: реактивна установка, розроблена в рамках програми PROMETHEE, використовує технологію змішаного згоряння, даючи змогу переходити між дозвуковим, надзвуковим і гіперзвуковим режимами.

Зазначається, що нова гіперзвукова ракета призначена для подолання систем протидії A2/AD, які безперервно вдосконалюються в арміях світу. При цьому розробка ведеться із застосуванням передового моделювання, зокрема програм CEDRE і перспективних квантових технологій.

На закінчення аналітики додали, що паралельно з цим компанія ArianeGroup розробляє гіперзвуковий планерний апарат V-MAX, що доповнює цілі програми ASN4G.

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Нагадаємо, на початку вересня американці випробували ракету проєкту BOLT-1B. Під час польоту вивчали "перехід прикордонного шару" — критичного явища, яке відбувається на гіперзвукових швидкостях і значно впливає на аеродинамічний опір і нагрівання літальних апаратів.