Американський гіперзвук на задньому дворі РФ: США випробували ракету проєкту BOLT-1B (відео)

Випробування проводилися на норвезькому космодромі "Андьойя". На борту зондувальної ракети, яка рухалася зі швидкістю 7,2 Маха, було встановлено прилади для більш ніж 400 вимірювань.

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У Норвегії з космодрому "Андьойя" стартував спільний дослідницький проєкт під назвою BOLT-1B, розроблений Дослідницькою лабораторією ВПС США (AFRL), Лабораторією прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса (APL) і Німецьким аерокосмічним центром (DLR). Ідеться про запуск гіперзвукового апарата, унаслідок чого вивчали "перехід прикордонного шару" — критичного явища, що відбувається на гіперзвукових швидкостях і значно впливає на аеродинамічний опір і нагрівання літальних апаратів. Про це 9 вересня розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Експеримент BOLT-1B спрямований на збір даних для глибшого розуміння фізики повітряних потоків на швидкостях понад 5 Маха. Ці дослідження, як зазначається, вкрай важливі для розроблення гіперзвукових апаратів, які в майбутньому можуть бути використані у військових і космічних програмах.

Ключові аспекти експерименту BOLT-1B

Мета експерименту — вивчення явища переходу примежового шару, що має великий вплив на проєктування гіперзвукових апаратів. Воно визначає, як повітряний потік навколо літального апарата переходить із ламінарного стану в турбулентний, спричиняючи збільшення опору та нагрівання.

На борту зондувальної ракети було встановлено прилади для більш ніж 400 вимірювань, призначених для вивчення перехідних процесів у повітряному потоці. При цьому експеримент було проведено зі швидкістю 7,2 Маха над Норвезьким морем. Після завершення випробувань, як і планувалося, BOLT-1B було затоплено приблизно за 185 кілометрів від берега.

BOLT-1B вирізняється продуманою аеродинамічною формою, що забезпечує як стабільність, так і маневреність під час гіперзвукового польоту. Завдяки аеродинамічним поверхням апарат може керовано спускатися через верхні шари атмосфери після відділення від ракети-носія. Цей процес імітує реальні умови, з якими зіткнеться майбутня гіперзвукова зброя.

Аналітики підкреслюють, що за результатами випробувань США зможуть розробити більш ефективну і потужну гіперзвукову зброю, що забезпечує високу точність на високій швидкості, що є ключовим компонентом сучасної тактики оборони.

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Раніше повідомлялося, що Велика Британія прискорила реалізацію програми з розробки гіперзвукової ракети під назвою Hypersonic Technologies and Capability Development Framework (HTCDF). Відомо, що гіперзвукова ракета матиме швидкість понад 5 Маха, що дасть їй змогу ефективно долати протиповітряну оборону противника.