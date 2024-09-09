Американский гиперзвук на заднем дворе РФ: США испытали ракету проекта BOLT-1B (видео)

Испытания проводились на норвежском космодроме "Андейя". На борту зондирующей ракеты, которая двигалась со скоростью 7,2 Маха, были установлены приборы для более чем 400 измерений.

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В Норвегии с космодрома "Андейя" стартовал совместный исследовательский проект под названием BOLT-1B, разработанный Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL), Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (APL) и Немецким аэрокосмическим центром (DLR). Речь идет о запуске гиперзвукового аппарата, в результате чего изучался "переход пограничного слоя" — критического явления, которое происходит на гиперзвуковых скоростях и значительно влияет на аэродинамическое сопротивление и нагрев летательных аппаратов. Об этом 9 сентября рассказали обозреватели Bulgarian Military.

Эксперимент BOLT-1B направлен на сбор данных для более глубокого понимания физики воздушных потоков на скоростях свыше 5 Маха. Эти исследования, как отмечается, крайне важны для разработки гиперзвуковых аппаратов, которые в будущем могут быть использованы в военных и космических программах.

Ключевые аспекты эксперимента BOLT-1B

Цель эксперимента — изучение явления перехода пограничного слоя, что оказывает большое влияние на проектирование гиперзвуковых аппаратов. Оно определяет, как воздушный поток вокруг летательного аппарата переходит из ламинарного состояния в турбулентное, вызывая увеличение сопротивления и нагрева.

На борту зондирующей ракеты были установлены приборы для более чем 400 измерений, предназначенных для изучения переходных процессов в воздушном потоке. При этом эксперимент был проведен со скоростью 7,2 Маха над Норвежским морем. По завершении испытаний, как и планировалось, BOLT-1B был затоплен примерно в 185 километрах от берега.

BOLT-1B отличается продуманной аэродинамической формой, обеспечивающей как стабильность, так и маневренность при гиперзвуковом полете. Благодаря аэродинамическим поверхностям аппарат может управляемо спускаться через верхние слои атмосферы после отделения от ракеты-носителя. Этот процесс имитирует реальные условия, с которыми столкнется будущее гиперзвуковое оружие

Аналитики подчеркивают, что по результатам испытаний США смогут разработать более эффективное и мощное гиперзвуковое оружие, обеспечивающее высокую точность на высокой скорости, что является ключевым компонентом современной тактики обороны.

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Ранее сообщалось, что Великобритания ускорила реализацию программы по разработке гиперзвуковой ракеты под названием Hypersonic Technologies and Capability Development Framework (HTCDF). Известно, что гиперзвуковая ракета будет иметь скорость более 5 Маха, что позволит ей эффективно преодолевать противовоздушную оборону противника.