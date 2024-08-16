Гиперзвуковые гонки: Британия ускоряет амбициозную ракетную программу HTCDF (видео)

Предварительно известно, что гиперзвуковая ракета будет иметь скорость более 5 Маха, что позволит ей эффективно преодолевать противовоздушную оборону противника.

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Великобритания намерена усилить свои усилия в создании новейшего вооружения, чтобы догнать ведущие страны, такие как США, Китай и Россия. Одним из ключевых направлений является ускорение реализации программы по разработке гиперзвуковой ракеты под названием Hypersonic Technologies and Capability Development Framework (HTCDF). Подробности сообщили обозреватели UK Defence Journal.

В материале говорится, что Великобритания ставит амбициозную цель ввести в эксплуатацию новое вооружение к 2030 году. Для этого была создана программная группа под названием Team Hypersonics, которая отвечает за развитие гиперзвукового потенциала страны. Группа включает представителей оборонного ведомства, оборонно-промышленного комплекса и ученых.

Основным направлением разработки является программа Hypersonic Technologies and Capability Development Framework (HTCDF). Это поэтапная разработка гиперзвуковой ракеты, на которую выделено 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,29 млрд долларов). В проекте участвуют 90 участников, включая оборонных подрядчиков, предприятия и академические учреждения.

Технические характеристики и испытания

Новая гиперзвуковая ракета будет иметь скорость более 5 Маха, что позволит ей уклоняться от современных систем ПВО благодаря своей скорости и маневренности. Эта разработка считается крайне важной для поддержания стратегического сдерживания Великобритании в условиях растущей конкуренции в сфере глобальной безопасности.

Из-за чувствительности программы в оборонном ведомстве Великобритании не разглашают подробностей о проекте. Неизвестно, какую пусковую платформу будут использовать для гиперзвуковой ракеты, но рассматриваются варианты запуска с наземной системы, истребителей или кораблей.

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"Благодаря этим вспомогательным средствам продолжаются испытания важнейших технологий ракетных подсистем, разработанных и изготовленных суверенным государством, включая новую гиперзвуковую двигательную установку", — сказал министр Вернон Коукер.

В настоящее время продолжаются испытания ряда ключевых технологий для новой гиперзвуковой ракеты, включая двигатель.

Ранее Фокус разбирался в вопросе противодействия российским гиперзвуковым ракетам "Циркон". В настоящее время с ракетами способны бороться системы Patriot и SAMP/T, которых в Украине не хватает, чтобы закрыть полностью небо над городами.