Гіперзвукові перегони: Британія прискорює амбітну ракетну програму HTCDF (відео)

Попередньо відомо, що гіперзвукова ракета матиме швидкість понад 5 Маха, що дасть їй змогу ефективно долати протиповітряну оборону противника.

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Велика Британія має намір посилити свої зусилля у створенні новітнього озброєння, щоб наздогнати провідні країни, такі як США, Китай і Росія. Одним із ключових напрямів є прискорення реалізації програми з розробки гіперзвукової ракети під назвою Hypersonic Technologies and Capability Development Framework (HTCDF). Подробиці повідомили оглядачі UK Defence Journal.

У матеріалі йдеться, що Велика Британія ставить амбітну мету впровадити в експлуатацію нове озброєння до 2030 року. Для цього було створено програмну групу під назвою Team Hypersonics, яка відповідає за розвиток гіперзвукового потенціалу країни. До групи належать представники оборонного відомства, оборонно-промислового комплексу та вчених.

Основним напрямом розробки є програма Hypersonic Technologies and Capability Development Framework (HTCDF). Це поетапна розробка гіперзвукової ракети, на яку виділено 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,29 млрд доларів). У проєкті беруть участь 90 учасників, включно з оборонними підрядниками, підприємствами та академічними установами.

Технічні характеристики та випробування

Нова гіперзвукова ракета матиме швидкість понад 5 Маха, що дасть їй змогу ухилятися від сучасних систем ППО завдяки своїй швидкості та маневреності. Ця розробка вважається вкрай важливою для підтримки стратегічного стримування Великої Британії в умовах всебільшої конкуренції у сфері глобальної безпеки.

Через чутливість програми в оборонному відомстві Великої Британії не розголошують подробиць стосовно проєкту. Невідомо, яку пускову платформу використовуватимуть для гіперзвукової ракети, але розглядаються варіанти запуску з наземної системи, винищувачів або кораблів.

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"Завдяки цим допоміжним засобам тривають випробування найважливіших технологій ракетних підсистем, розроблених і виготовлених суверенною державою, включно з новою гіперзвуковою руховою установкою", — сказав міністр Вернон Коукер.

Наразі тривають випробування низки ключових технологій для нової гіперзвукової ракети, включно з двигуном.

Раніше Фокус розбирався в питанні протидії російським гіперзвуковим ракетам "Циркон". Наразі з ракетами здатні боротися системи Patriot і SAMP/T, яких в Україні не вистачає, щоб закрити повністю небо над містами.