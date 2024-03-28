"Циркон" є викликом для української ППО: чому ці ракети так важко збити (відео)

Поки що протидіяти "Цирконам" здатні системи Patriot та SAMP/T, яких в Україні не вистачає, щоб закрити повністю небо над містами. Якщо росіянам вдасться ще підвищити швидкість ракет, то боротись проти них стане неможливим, зазначає журналіст Олександр Матвієнко.

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Наразі ракета "Циркон", якими окупанти здійснили обстріл Києва, є найнебезпечнішою в усьому арсеналі армії РФ. Це дійсно гіперзвукова ракета, яка здатна підтримувати швидкість понад 5 махів (понад 6 000 км/год), а тому її вкрай важко збити, хоча, як не дивно, системи Patriot та SAMP/T здатні це робити. Такою інформацією в інтерв'ю поділився Олександр Матвієнко, журналіст воєнного відділу Фокус.

Він навів приклад, за яким той самий "Кинджал" розганяється до швидкості 2-3 тис. км/год й то за допомогою швидкості винищувача МіГ-31К, який запускає ракету. А "Циркон" може підтримувати швидкість у 5 Махів весь час польоту до цілі, що стало можливим завдяки застосуванню гіперзвукового прямоточного двигуна.

"Це дійсно велика загроза, тому що ракета летить на висоті декілька десятків кілометрів і потім на термінальній ділянці польоту починає знижуватись ще більше нарощуючи швидкість, — акцентує Матвієнко. — Наприкінці швидкість ракети може становити взагалі понад 7 Махів".

Поки що протидіяти таким загрозам здатні системи Patriot та SAMP/T, яких в Україні не вистачає, щоб закрити повністю небо над містами. Разом з тим заявлені РФ швидкості в 9-10 Махів не фіксуються. Бо в такому потрібна зенітна ракета, яка зможе досягнути більшої швидкості для перехоплення.

Наскільки ракети "Циркон" є точними, поки що немає інформації. Є потреба вивчити саму головку наведення та її можливості з вивченням нових уламків.

Нагадаємо, 26 березня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що ЗС РФ можуть продовжувати "час від часу" атакувати Київ ракетами "Циркон". З її слів, Росія має кілька десятків таких ракет, які можуть бути розміщені в Криму.

27 березня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що швидкість російських гіперзвукових ракет "Циркон" становить 8–9 махів. Він підкреслив, що "Циркони" — це "дуже-дуже швидка зброя".