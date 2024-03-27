Засоби є: у Повітряних силах розповіли, чим збивають російські "Циркони" (відео)

За словами речника командування Іллі Євлаша, коли швидкість протикорабельної гіперзвукової ракети РФ становить близько 4,5 махи, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття.

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Українська армія має необхідні засоби для того, аби збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети ЗМ22 "Циркон". Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш під час ефіру "Радіо Свобода" 27 березня.

За словами Євлаша, швидкість російської гіперзвукової зброї становить більше 5 махів. 1 мах – це близько 1,2 тисячі кілометрів на годину.

"Це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми кажемо про "Циркони, то це приблизно 8-9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 махи", — зазначає спікер.

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Як уточнив речник Повітряних сил, коли швидкість "Циркона" становить близько 4,5 махи, українська армія застосовує протибалістичні комплекси для її збиття. Йдеться, наприклад, про SAMP/T чи Patriot.

Нагадаємо, вранці 25 березня ЗС РФ атакували Київ балістичними ракетами "Циркон". Відомо про 10 постраждалих у Печерському районі, двоє з них були госпіталізовані.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, "Циркон" може долетіти до Будапешта й Мілана.

Раніше в Defense Express інформували, що пуск ракет "Циркон" неможливо спрогнозувати. Час їх підльоту з Криму до Києва вимірюється хвилинами.