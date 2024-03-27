Средства есть: в Воздушных силах рассказали, чем сбивают российские "Цирконы" (видео)

По словам спикера командования Ильи Евлаша, когда скорость противокорабельной гиперзвуковой ракеты РФ составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания.

Related video

Украинская армия имеет необходимые средства для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон". Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш во время эфира "Радио Свобода" 27 марта.

По словам Евлаша, скорость российского гиперзвукового оружия составляет более 5 махов. 1 мах — это около 1,2 тысячи километров в час.

"Это очень-очень быстрое оружие. Если мы говорим о "Цирконах", то это примерно 8-9 махов. Это невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 маха", — отмечает спикер.

Смотреть: 02:01

Как уточнил представитель Воздушных сил, когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, украинская армия применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания. Речь идет, например, о SAMP/T или Patriot.

Напомним, утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев баллистическими ракетами "Циркон". Известно о 10 пострадавших в Печерском районе, двое из них были госпитализированы.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, "Циркон" может долететь до Будапешта и Милана.

Ранее в Defense Express информировали, что пуск ракет "Циркон" невозможно спрогнозировать. Время их подлета из Крыма в Киев измеряется минутами.