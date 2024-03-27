"Супер" и "гипер" не работает: ракета "Циркон" может лететь не туда, куда нужно, — эксперт

Специалисты исследовали обломки российской ракеты 3М22 и обнаружили, что она не приспособлена для той работы, которую сейчас выполняет.

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Российские ракеты "Циркон", которыми РФ атаковала Киев 7 февраля и 25 марта — не выполняет определенную боевую задачу. Она летит не туда, куда надо. Об этом в комментарии "Суспільному" сказал руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий.

Такой вывод эксперты сделали, исследовав обломки сбитых ракет.

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"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" — все это слова, а на самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена", — сказал он.

Он добавил, что украинская система противовоздушной обороны способна их сбивать. По его словам, на одном из обломков, пораженной 25 марта ракеты четко видно, что она была сбита системой Patriot.

По словам Кульчицкого, боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

"Анализы мы еще поводим, определим какое именно там вещество. Но боевая часть мала: в сравнение и боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет. "Циркон" летит не туда, куда надо", — сказал руководитель лаборатории КНИИСЭ.

Ракета "Циркон": что известно

"Циркон" — противокорабельная, заявленная как гиперзвуковая крылатая ракета, с гиперзвуковой воздушно-реактивной двигательной установкой, находящаяся на этапе разработки и испытаний в России. Она предназначена для поражения надводных кораблей противника, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Ее разработало и производит Научно-производственное объединение машиностроения в Реутове Московской области.

Характеристики ракеты "Циркон" — не разглашаются, но некоторые параметры все же были заявлены:

Дальность стрельбы — почти на 600-1000 км;

Высота полета — 30-40 км;

Скорость полета: 5,5 Мах — 7,5 Мах;

Масса БЧ — 300 (до 400) кг;

Длина — 8-10 м.

Напомним, по мнению военного эксперта Александра Коваленко, "Циркон" может долететь до Будапешта и Милана.

Ранее в Defense Express информировали, что пуск ракет "Циркон" невозможно спрогнозировать. Время их подлета из Крыма в Киев измеряется в минутах.