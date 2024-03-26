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Мнения

"Циркон" может долететь до Будапешта и Милана: враг эволюционирует, Запад спит

К сожалению, враг не спит, эволюционирует и уже научился запускать ракеты "Циркон" с сухопутных носителей, признает военный обозреватель Александр Коваленко. И предлагает союзникам задуматься всерьез об этой угрозе, которая однажды может свалиться им на голову.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военный эксперт
eye 112
циркон, ракета, россия
"Циркон" в полете
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К сожалению — да. Это 3М22 "Циркон".

Теперь можно точно говорить о том, что у РОВ есть возможность запускать данные ракеты с сухопутных носителей, о чем ранее детально не сообщалось.

Мобильная это пусковая или контейнерного-стационарного типа, другой вопрос. Но факт остается фактом — такая возможность у оккупантов есть.

И тут алаверды в огород наших партнеров. Враг развивается, эволюционирует, а что вы? Украина на третий год войны не имеет возможности защитить свои города от всей номенклатуры российских ракет, хотя у вас есть весь необходимый инструментарий эшелона.

циркон, ракета, россия Fullscreen
Сбитый "Циркон"

Мне просто интересно, нашим партнерам хочется больше, чтобы Украина победила Россию и воцарился мир, или, чтобы Украина проиграла и завтра 3М22 "Циркон" прилетал по Варшаве, Будапешту, Милану, Сан-Тропе?

Шевелите батонами, круасано-еды и спагетти-маны. На бургер-менов рассчитывать уже не стоит, выживание прямо здесь и сейчас — или Вторая мировая до западного побережья и очередной "День-Д".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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