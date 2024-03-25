Гиперзвуковая угроза. Россия ударила по Киеву ракетами "Циркон", как их запускали из Крыма

Ракетный удар армии РФ по столице Украины был неожиданным: баллистика пролетела почти 600 километров за три минуты. Воздушные силы ВСУ заявили об уничтожении всех целей, но киевляне слышали множественные взрывы. Фокус разбирался, будут ли подобные атаки происходить чаще.

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Днем 25 марта в Киеве прозвучала серия мощных взрывов сразу после объявления воздушной тревоги. Мониторинговые каналы писали о пусках гиперзвуковых ракет "Циркон" из вертикальных пусковых контейнеров, развернутых в Крыму. Другая версия — атака противокорабельными ракетами "Оникс" нового типа дальности.

Несколько ракет преодолели расстояние в 580 километров до Киева за три минуты, скорость полета оценили на уровне 11 600 км/ч. По данным Воздушных сил ВСУ, удар нанесли около 10:30 двумя баллистическими ракетами из Крыма.

"Цели уничтожены, тип устанавливается", — заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Обломки снарядов упали в Соломенском, Днепровском, а также в лесопополосе Голосеевского района. В Печерском районе поврежден многоэтажный дом. Всего десять пострадавших, двоих из них госпитализировали. Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Минобороны России не комментировало ракетный удар и его последствия. РосСМИ со ссылкой на источники в силовых структурах распространяют версию об "уничтожении комплекса ПВО Patriot" в аэропорту Жуляны.

Три ракеты ПВО на цель. Почему в Киеве слышали много взрывов

По оценкам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, российские войска действительно могли использовать ракеты "Циркон" или "Оникс" для ударов по Киеву, о чем говорит высокая скорость полета снаряда.

"Пусковые установки для "Цирконов" давно сделали универсальными. Точный тип ракеты можно установить лишь по обломкам на месте взрыва", — говорит эксперт Фокусу.

Романенко напоминает, что гиперзвуковую ракету ЗМ22 "Циркон" уже применяли во время ракетной атаки 7 февраля 2024 года. Тогда было известно о пуске боеприпаса из Крыма, который пролетел около 500 километров, но его сбили системы ПВО в Киевской области. Минобороны Великобритании заявляло, что для пуска ВС РФ использовали установку К-300 "Бастион".

Множественные взрывы, которые слышали жители столицы днем, Романенко объясняет тем, что системы ПВО стреляли несколькими ракетами по двум вражеским целям одновременно. Такое воздействие нужно для гарантированного уничтожения целей.

"В таком случае подрываются как ракеты для ПВО, так и сама цель. Летит одна вражеская ракета, а слышим до четырех взрывов", — поясняет специалист.

Комментируя данные о возможном уничтожении установке ЗРК Patriot в Жулянах, Романенко сказал, что россияне все же могли узнать и ввести точные координаты цели. В этом случае попадание вполне реально.

"А чем принципиально данный ЗРК отличается от другой цели, например, артиллерийской установки? Если это был ЗРК Patriot, он может выявить цель и стрелять по ней. Россияне особенно отслеживают эти американские комплексы", — подчеркивает он.

Получили универсальные установки. Как запустили ракету "Циркон" из Крыма?

Ракету "Циркон" запустить не так просто. Понадобятся уникальные пусковые установки и носители. Перспективными в этом плане являются тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", или находящийся на вечном ремонте "Адмирал Нахимов", пишет координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Можно также применять атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" и 949А "Антей", но на данный момент их нет в Черном море. Перспективными носителями "Цирконов" могут стать фрегаты проекта 22350М, но их даже не начали строить. Эксперт не исключает, что для 3М22 "Циркон" могли создать сухопутный мобильный носитель.

"Если включить фантазию, то это вполне мог быть контейнерный тип Club-K — контейнерный комплекс в стандартном 20-ти и 40-футовом ISO-контейнере, размещающий противокорабельные ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1, Х-35УЭ, либо ракеты класса "поверхность-поверхность" 3М-14КЭ, Х-35УЭ", — отмечает аналитик.

Про интеграцию 3М22 в сухопутную пусковую установку в России официально не сообщали. Процесс такой интеграции вряд ли по силам российскому ВПК, а утаить такое достижение крайне сложно, добавляет Коваленко.

Напомним, российская армия в ночь на 24 марта нанесла удар по инфраструктуре одного из подземных хранилищ газа компании "Укртрансгаз" на западе Украины. Критические повреждения объектов ПХГ не зафиксировали.

Фокус ранее подробно анализировал, с чем связано начало атак ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По мнению военных аналитиков, массированные удары могут быть в ближайшие недели с небольшими перерывами, так как президент РФ Владимир Путин намерен склонить Киев к переговорам и временному прекращению огня.