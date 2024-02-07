Нетипичная траектория: во время атаки на Киев ВС РФ могли применить ракету "Циркон" (фото)

По данным обозревателей, ракета была запущена с территории оккупированного Крыма. Для этого использовали универсальный вертикальный пусковой контейнер.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли применить противокорабельную гиперзвуковую ракету ЗМ22 "Циркон" во время обстрела Киева утром 7 февраля. К такому выводу пришли обозреватели мониторингового Telegram-канала Monitor, который сообщает о запусках и траекториях полета российских ракет при атаках на Украину.

По их словам, об этом свидетельствуют траектория полета ракеты, а также деталь на фото, которое появилось 7 февраля.

"Мы обратили внимание на нетипичную траекторию одной ракеты во время утренней ракетной атаки. Она была запущена из Крыма и попала в районе Киева. Сейчас по сети распространяется фото детали, которая вероятно может соответствовать данной ракете. Предварительно это была перспективная крылатая гиперзвуковая ракета ЗМ22 "Циркон", — говорится в сообщении.

Предполагаемая деталь ракеты "Циркон", которую обнаружили 7 февраля 2024 года

Согласно заявлению Telegram-канала, ракета была запущена с территории оккупированного Крыма. Для запуска использовался универсальный вертикальный пусковой контейнер.

Сообщается, что во время полета не зафиксировали преодоления ракетой гиперзвукового рубежа. При этом характеристики полета обозреватели охарактеризовали как "гибрид "Кинжала" и "Оникса".

По данным Telegram-канала, ракета поразила подземные кабели.

"Враг продолжает применять испытательные образцы своего вооружения для ударов по территории Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ пока не комментировали эту информацию.

ВС РФ ранее не применяли ракету Циркон в Украине

Ранее военные обозреватели издания Defense Express указывали, что Россия имеет в своем арсенале ракету 3М22 "Циркон", которую, несмотря на ее обещающие характеристики, пока не применяла в военных действиях против Украины. Эта гиперзвуковая ракета, изначально разработанная для вооружения кораблей, предназначена для поражения как военных судов, так и стационарных объектов на суше.

Обозреватели отмечали, что в ноябре 2022 года было объявлено о разработке экспериментального образца мобильной наземной пусковой установки, способной использовать ракеты "Оникс" и "Циркон". Название этого комплекса не было уточнено, но сообщалось, что он может быть аналогичен по структуре системе "Бастион", оснащенной двумя ракетами. В дополнение, в 2020 году появились сообщения о планах адаптировать систему "Бастион" для использования с ракетой "Циркон".

Работа системы "Бастион" Фото: Минобороны РФ

Ранее, в 2016 году, "НПО машиностроения" объявило о намерении установить стационарную версию противокорабельного комплекса "Бастион" в Крыму к 2020 году. Этот комплекс, известный как "Бастион-С" или К-300С, представляет собой систему береговой обороны, предназначенную для запуска противокорабельных ракет 3М44 "Прогресс". Он был введен в эксплуатацию еще в 1971 году и расположен рядом с Балаклавой. В 2016 году было объявлено о восстановлении его функциональности, после чего начались испытания и запуски ракет.

Стоит также отметить, что 30 декабря 2023 года, после массированного обстрела Запорожья, в полиции заявили, что Россия применила ракеты типа "Циркон" и крылатые "Х-101". По всей видимости, информация носила предварительный характер. В Воздушных силах ВСУ не подтверждали и не опровергали эту информацию.