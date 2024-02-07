Нетипова траєкторія: під час атаки на Київ ЗС РФ могли застосувати ракету "Циркон" (фото)

За даними оглядачів, ракета була запущена з території окупованого Криму. Для цього використовували універсальний вертикальний пусковий контейнер.

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Збройні сили Російської Федерації могли застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон" під час обстрілу Києва вранці 7 лютого. Такого висновку дійшли оглядачі моніторингового Telegram-каналу Monitor, який повідомляє про запуски й траєкторії польоту російських ракет під час атак на Україну.

За їхніми словами, про це свідчать траєкторія польоту ракети, а також деталь на фото, яке з'явилося 7 лютого.

"Ми звернули увагу на нетипову траєкторію однієї ракети під час ранкової ракетної атаки. Вона була запущена з Криму і влучила в районі Києва. Наразі мережею шириться фото деталі, яка ймовірно може відповідати даній ракеті. Попередньо це була перспективна крилата гіперзвукова ракета ЗМ22 "Циркон", — ідеться в повідомленні.

Ймовірна деталь ракети "Циркон", яку виявили 7 лютого 2024 року

Згідно із заявою Telegram-каналу, ракету було запущено з території окупованого Криму. Для запуску використовувався універсальний вертикальний пусковий контейнер.

Повідомляється, що під час польоту не зафіксували подолання ракетою гіперзвукового рубежу. При цьому характеристики польоту оглядачі схарактеризували як "гібрид "Кинджала" та "Онікса".

За даними Telegram-каналу, ракета уразила підземні кабелі.

"Ворог продовжує застосовувати випробувальні зразки свого озброєння для ударів по території України", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Повітряних силах ЗСУ поки що не коментували цієї інформації.

ЗС РФ раніше не застосовували ракету Циркон в Україні

Раніше військові оглядачі видання Defense Express вказували, що Росія має у своєму арсеналі ракету 3М22 "Циркон", яку, попри її перспективні характеристики, поки що не застосовувала у військових діях проти України. Ця гіперзвукова ракета, спочатку розроблена для озброєння кораблів, призначена для ураження як військових суден, так і стаціонарних об'єктів на суші.

Оглядачі зазначали, що в листопаді 2022 року було оголошено про розробку експериментального зразка мобільної наземної пускової установки, здатної використовувати ракети "Онікс" і "Циркон". Назву цього комплексу не було уточнено, але повідомлялося, що він може бути аналогічним за структурою системі "Бастіон", оснащеної двома ракетами. На додаток, у 2020 році з'явилися повідомлення про плани адаптувати систему "Бастіон" для використання з ракетою "Циркон".

Робота системи "Бастіон" Фото: Мiноборони РФ

Раніше, у 2016 році, "НВО машинобудування" оголосило про намір встановити стаціонарну версію протикорабельного комплексу "Бастіон" у Криму до 2020 року. Цей комплекс, відомий як "Бастіон-С" або К-300С, являє собою систему берегової оборони, призначену для запуску протикорабельних ракет 3М44 "Прогрес". Він був введений в експлуатацію ще 1971 року і розташований поруч із Балаклавою. У 2016 році було оголошено про відновлення його функціональності, після чого почалися випробування і запуски ракет.

Варто також зазначити, що 30 грудня 2023 року, після масованого обстрілу Запоріжжя, у поліції заявили, що Росія застосувала ракети типу "Циркон" і крилаті "Х-101". Очевидно, інформація мала попередній характер. У Повітряних силах ЗСУ не підтверджували та не спростовували цю інформацію.