Масований обстріл Києва: четверо загиблих та понад 30 поранених, — КМВА (фото, відео)

Пожежу у 18-поверховому житловому будинку в Голосіївському районі ліквідовано об 11:40. Рятувальники та працівники поліції оперативно евакуювали з будівлі 40 громадян.

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Четверо людей загинули внаслідок російського ракетного удару в Києві 7 лютого. Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація.

Сергій Попко, керівник МВА, розповів, що пожежу у багатоповерховому житловому будинку на території Голосіївського району ліквідовано об 11:40. Рятувальниками та поліцією було евакуйовано 40 людей, врятовано – 26, четверо людей загинули, 19 отримали травми.

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Пожежа в будівлі СТО на площі 800 м. кв. ліквідовано. Згоріло та пошкоджено близько 40 транспортних засобів.

Межа Деснянського та Дніпровського районів — внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі. Внаслідок цього відбулося коротке замикання в трансформаторній підстанції, без пожежі. Постраждало двоє людей.

Віталій Кличко, очільник міста, приїхав у Голосіївській район. Він розповів, що ліквідація наслідків ворожої атаки та пошуково-рятувальна операція триває у 18-поверховому житловому будинку. З його слів, наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку, 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє — в Дніпровському.

Кличко зазначив, що під завалами можуть перебувати ще люди. Рятувальні роботи тривають.

Енергетики ДТЕК, як повідомила пресслужба компанії, заживили усіх мешканців Дніпровського району, хто залишився без електропостачання після ранкової атаки. Це всього 29 100 родин.

Будинки підключили за резервними схемами живлення. Дії фахівців дозволили якнайшвидше повернути світло киянам.

Обстріл України 7 лютого

Російські війська 7 лютого 2024 року обстріляли українські міста. Окрім Києва, атак зазнали Харків, Миколаїв, Дрогобич.

У Харківській області зафіксували пошкодження нежитлової інфраструктури. У самому Харкові були влучання у Слобідському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов також підтвердив, що є інформація стосовно вибухів у районі нежитлових обʼєктів.

У Миколаєві були пошкоджені житлові будинки, і приблизно 20 з них залишились без дахів. У Миколаєві є поранені, одна людина була госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

У Львівській області також лунали вибухи у Дрогобичі. Як повідомив у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, на промисловому обʼєкті займання загасили. В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

Фото: Telegram / Максим Козицький

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл України 7 лютого. З його слів, атаки зазнали шість областей держави. Він пообіцяв відповідь російським загарбникам.