Массированный обстрел Киева: четверо погибших и более 30 раненых, — КГВА (фото, видео)

Пожар в 18-этажном жилом доме в Голосеевском районе ликвидирован в 11:40. Спасатели и сотрудники полиции оперативно эвакуировали из здания 40 граждан.

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Четыре человека погибли в результате российского ракетного удара в Киеве 7 февраля. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация.

Сергей Попко, руководитель МВА, рассказал, что пожар в многоэтажном жилом доме на территории Голосеевского района ликвидирован в 11:40. Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены — 26, четыре человека погибли, 19 получили травмы.

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Обстрел Киева: ВС РФ запустили почти 20 ракет, много пострадавших (фото)

Пожар в здании СТО на площади 800 м. кв. ликвидирован. Сгорело и повреждено около 40 транспортных средств.

Граница Деснянского и Днепровского районов — в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели. Вследствие этого произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции, без пожара. Пострадали два человека.

Виталий Кличко, глава города, приехал в Голосеевской район. Он рассказал, что ликвидация последствий вражеской атаки и поисково-спасательная операция продолжается в 18-этажном жилом доме. По его словам, сейчас, по уточненным данным, погибли четверо жителей дома, 32 пострадавших в Голосеевском районе и трое — в Днепровском.

Кличко отметил, что под завалами могут находиться еще люди. Спасательные работы продолжаются.

Энергетики ДТЭК, как сообщила пресс-служба компании, заживили всех жителей Днепровского района, кто остался без электроснабжения после утренней атаки. Это всего 29 100 семей.

Дома подключили по резервным схемам питания. Действия специалистов позволили как можно быстрее вернуть свет киевлянам.

Обстрел Украины 7 февраля

Российские войска 7 февраля 2024 года обстреляли украинские города. Кроме Киева, атакам подверглись Харьков, Николаев, Дрогобыч.

В Харьковской области зафиксировали повреждения нежилой инфраструктуры. В самом Харькове были попадания в Слободском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов также подтвердил, что есть информация о взрывах в районе нежилых объектов.

В Николаеве были повреждены жилые дома, и примерно 20 из них остались без крыш. В Николаеве есть раненые, один человек был госпитализирован, другим оказали помощь на месте.

Во Львовской области также раздавались взрывы в Дрогобыче. Как сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, на промышленном объекте возгорание потушили. В одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле, в 400 метрах от жилых домов, обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала.

Фото: Telegram / Максим Козицкий

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Украины 7 февраля. По его словам, атаке подверглись шесть областей государства. Он пообещал ответ российским захватчикам.