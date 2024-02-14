Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Адаптировали "Бастион": РФ испытала новое ракетное оружие в Украине, — разведка Британии

Работа К-300 Бастион, К-300, Бастион
Фото: Минобороны РФ | Иллюстративное фото: робот К-300 "Бастион"

По мнению военных, если применение ЗМ22 "Циркон" официально подтвердится — это станет "серьезным вызовом" для украинской ПВО, поскольку скорость ракеты составляет более 11000 километров в час.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации впервые применили гиперзвуковую ракету "Циркон" во время обстрела 7 февраля. Для ее запуска оккупанты могли адаптировать мобильный вариант комплекса К-300 "Бастион-П". Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 14 февраля.

Согласно анализу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, РФ применила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время обстрелов мирных городов Украины 7 февраля. В частности, на видео обломков были видны фрагменты двигателя и механизмов управления со специфическими маркировками, которые "характерны для ракеты 3M22 "Циркон".

В бртанской разведке отметили, что отсутствие в Черном море судов, которые могли бы перевозить ракеты, вызывает беспокойство относительно метода запуска. Вероятно, для этого россияне могли адаптировать мобильный вариант комплекса К-300 "Бастион-П". Если его применение подтвердят, это станет "серьезным вызовом" для украинской системы противовоздушной обороны из-за их скорости и маневренности. В частности, "Циркон" движется со скоростью 9 Махов (около 11025 км/ч) на эффективную дальность стрельбы до 1000 км.

"Вероятно, россияне испытывают новую действующую систему оружия в условиях живого конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности", — считают в Британии.

Отчет британской разведки Fullscreen

К-300 "Бастион-П": что известно

Ракетная система береговой обороны "Бастион" предназначена для поражения надводных кораблей различных классов. Комплекс использует сверхзвуковую ракету П-800 "Оникс" среднего радиуса действия.

К-300 Бастион-П, техника РФ Fullscreen

Гиперзвуковая ракета "Циркон": что известно

Противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной двигательной установкой. Она предназначена для поражения надводных кораблей, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Ракета Циркон, оружие, РФ Fullscreen
Ракета "Циркон"

Напомним, 13 февраля представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ВС РФ атаковали гиперзвуковой ракетой "Циркон" Киев. По его словам, враг в дальнейшем будет привлекать различные средства и пытаться атаковать мирные города ракетами, летящими по баллистической траектории.

Во время атаки 7 февраля обломки ракеты "Циркон" могли упасть в Днепропетровском районе столицы. В результате чего возле опор линии электропередач (ЛЭП) образовалась воронка. Кроме этого, вражеская ракеты повредила подземную высоковольтную линию.