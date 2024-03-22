"Серия обстрелов с интервалом в пару дней": чего добивается Россия массированными ударами по Украине

В результате масштабного обстрела 22 марта многие города Украины остались без электричества и водоснабжения. Эксперты считают, что массированными атаками Москва пытается склонить Киев к переговорам. Фокус выяснил, как долго будет продолжаться террор ВС РФ.

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ВС РФ не прекращают террористические методы ведения войны, второй день подряд массировано обстреливая территорию Украины. По информации командующего ВС ВСУ Николая Олещука, 22 марта оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по критической инфраструктуре, задействовав:

63 ударных Shahed из Приморско-Ахтарска;

12 баллистических ракет "Искандер-М" из оккупированного Крыма и Белгородской области;

40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из акватории Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из Ростовской области;

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

2 управляемые авиаракеты Х-59 из оккупированной части Запорожской области;

22 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской и Курской областей.

В результате атаки были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Винницкой областях. Кроме отключений света в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением.

Политический удар

По словам полковника запаса ВСУ Олега Жданова, массированный обстрел Киева 21 марта был "открытием сезона". ВС РФ несколько месяцев копили ракеты, ждали окончания президентских выборов, которые прошли 17 марта, после чего возобновили массированные атаки по мирным городам Украины.

"Путин боялся неожиданностей во время выборов, потому не было активных боевых действий нигде, кроме Авдеевки, которую ВС РФ пытались превратить в победный кейс. Но не вышло. Слишком рано захватили, и до выборов Авдеевка потеряла свою содержательность в политическом смысле. В любом случае игра в демократию закончилась, выборы проведены, ракеты они с декабря накопили. Поэтому вчерашний обстрел Киева — открытие сезона. Они знают, что в столице самая сильная ПВО и эффективность ударов, с военной точки зрения, нулевая, но это был политический удар. Здесь находятся посольства, иностранная пресса. Все они сидели полночи в подвалах, благодаря чему весь мир за один день узнал, что Киев обстреливали. Сегодняшняя атака — продолжение", — рассуждает в беседе с Фокусом Жданов.

Эксперт отмечает, что 22 марта оккупанты целились в самое уязвимое место нашей страны — энергетическую структуру, чтобы обесточить города и спровоцировать гуманитарную катастрофу.

"Неважно, что на улице тепло. Чтобы собрать дрон в гараже — нужна электрика. Обстрелами по энергоструктуре они атакуют нашу промышленность. Без электричества нет воды, а без воды наступит гуманитарная катастрофа. Ударом по Днепровской ГЭС они дополнительно разбалансировали систему энергетики. Гидроэлектростанция предназначена для сглаживания пиковых нагрузок на энергосистему. Задача была внести дисбаланс в систему — "вынести мозг" станции, буквально выражаясь", — добавляет Жданов.

По мнению эксперта, массированные обстрелы со стороны ВС РФ могут продолжаться в ближайшие недели с небольшими перерывами, так как Путин, вероятно, намерен активно склонять Киев к переговорам и временному прекращению огня. У ВС РФ достаточно запасов, чтобы провести как минимум 10 массированных обстрелов по 100 ракет.

"Мы можем предположить, что будет серия обстрелов подряд с минимальным промежутком день-два или атаки могут растянуться по времени — как было в 2022 и 2023 годах, когда между массированными обстрелами было по 10-14 дней. Но я думаю, Путин настроен склонять нас к переговорам. Потому что армия у них загибается, как бы они не пытались продемонстрировать обратное. У них есть около 1000 ракет. Это по 100 ракет — на один пуск, то есть как минимум 10 ударов. Но нужен будет интервал между обстрелами, потому что авиация у них слабеет. Техническое состояние ухудшается, они прикрепляют по 3-4 ракеты к самолету, в то время как он может нести по 8-10 ракет", — отмечает Жданов.

Нужна помощь

Главная проблема Украины во время массированных обстрелов — нехватка систем ПВО, считают эксперты. Силы обороны могут сбивать баллистические ракеты над столицей, остальная часть страны остается "открытой".

"У нас нет систем ПВО, чтобы прикрыть всю Украину. И даже близко нет того количества, которое необходимо. Есть приблизительно шесть штук Patriot, большинство из которых закрывает крупные города. По скромным оценкам, нужно 40-60 таких систем. Кроме того, сбить одну баллистическую ракету стоит около 1,5-2 млн долларов. Без помощи союзников мы ничего не сможем", — говорит Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

Жданов отмечает, что в последнее время трудно не заметить, что помощи от американских партнеров, вероятно, больше не будет. Поэтому Украина может рассчитывать только на ЕС, и задача политического руководства нашей страны — убедить европейских лидеров передать Киеву максимум оружия.

"Я скажу так — США все-таки "отпали". Я предполагал это, и теперь видно, что они сдуваются, как воздушный шарик. Наша опора — Европа. Мы должны их постоянно убеждать, что нам надо помогать сегодня и сейчас. Оружия у них достаточно, главное — убедить лидеров отдать нам это оружие. Они стоят перед дилеммой — отдать запасы и возобновить их количество за счет производства или разворачивать производство и понемногу нам передавать. Нас устраивает первый вариант. Но пока что не все европейские лидеры готовы пойти на это. Дания, например, призвала отдать Украине все, что есть. Германия близка к такому решению. Но другие страны пока сомневаются", — рассуждает эксперт.

Напомним, 21 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.

Также Фокус писал, что в Харькове после массированных обстрелов ВС РФ 22 марта у 700 тысяч жителей все еще нет света, в городе перебои с водоснабжением.