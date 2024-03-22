"Серія обстрілів з інтервалом у кілька днів": чого домагається Росія масованими ударами по Україні

Унаслідок масштабного обстрілу 22 березня багато міст України залишилися без електрики і водопостачання. Експерти вважають, що масованими атаками Москва намагається схилити Київ до переговорів. Фокус з'ясував, як довго триватиме терор ЗС РФ.

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ЗС РФ не припиняють терористичні методи ведення війни, другий день поспіль масовано обстрілюючи територію України. За інформацією командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, 22 березня окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по критичній інфраструктурі, задіявши:

63 ударні Shahed із Приморсько-Ахтарська;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" з окупованого Криму та Бєлгородської області;

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з акваторії Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 з Ростовської області;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області;

2 керовані авіаракети Х-59 з окупованої частини Запорізької області;

22 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської та Курської областей.

Унаслідок атаки було зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Кіровоградській, Львівській та Вінницькій областях. Крім відключень світла в деяких населених пунктах виникли проблеми з водопостачанням.

Політичний удар

За словами полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, масований обстріл Києва 21 березня був "відкриттям сезону". ЗС РФ кілька місяців збирали ракети, чекали закінчення президентських виборів, які відбулися 17 березня, після чого відновили масовані атаки по мирних містах України.

"Путін боявся несподіванок під час виборів, тому не було активних бойових дій ніде, крім Авдіївки, яку ЗС РФ намагалися перетворити на переможний кейс. Але не вийшло. Занадто рано захопили, і до виборів Авдіївка втратила свою змістовність у політичному сенсі. У будь-якому разі гра в демократію закінчилася, вибори проведено, ракети вони з грудня накопичили. Тому вчорашній обстріл Києва — відкриття сезону. Вони знають, що в столиці найсильніша ППО і ефективність ударів, з військової точки зору, нульова, але це був політичний удар. Тут розташовані посольства, іноземна преса. Усі вони сиділи пів ночі в підвалах, завдяки чому весь світ за один день дізнався, що Київ обстрілювали. Сьогоднішня атака — продовження", — міркує в бесіді з Фокусом Жданов.

Експерт зазначає, що 22 березня окупанти цілилися в найуразливіше місце нашої країни — енергетичну структуру, щоб знеструмити міста і спровокувати гуманітарну катастрофу.

"Неважливо, що на вулиці тепло. Щоб зібрати дрон у гаражі — потрібна електрика. Обстрілами по енергоструктурі вони атакують нашу промисловість. Без електрики немає води, а без води настане гуманітарна катастрофа. Ударом по Дніпровській ГЕС вони додатково розбалансували систему енергетики. Гідроелектростанція призначена для згладжування пікових навантажень на енергосистему. Завдання було внести дисбаланс у систему — "винести мозок" станції, буквально висловлюючись", — додає Жданов.

На думку експерта, масовані обстріли з боку ЗС РФ можуть тривати найближчими тижнями з невеликими перервами, оскільки Путін, ймовірно, має намір активно схиляти Київ до переговорів і тимчасового припинення вогню. У ЗС РФ достатньо запасів, щоб провести щонайменше 10 масованих обстрілів по 100 ракет.

"Ми можемо припустити, що буде серія обстрілів поспіль із мінімальним проміжком день-два або атаки можуть розтягнутися в часі — як було у 2022 і 2023 роках, коли між масованими обстрілами було по 10-14 днів. Але я думаю, Путін налаштований схиляти нас до переговорів. Тому що армія в них загинається, хоч як би вони намагалися продемонструвати протилежне. У них є близько 1000 ракет. Це по 100 ракет — на один пуск, тобто як мінімум 10 ударів. Але потрібен буде інтервал між обстрілами, тому що авіація в них слабшає. Технічний стан погіршується, вони прикріплюють по 3-4 ракети до літака, тоді як він може нести по 8-10 ракет", — зазначає Жданов.

Потрібна допомога

Головна проблема України під час масованих обстрілів — брак систем ППО, вважають експерти. Сили оборони можуть збивати балістичні ракети над столицею, інша частина країни залишається "відкритою".

"У нас немає систем ППО, щоб прикрити всю Україну. І навіть близько немає тієї кількості, яка необхідна. Є приблизно шість штук Patriot, більшість з яких закриває великі міста. За скромними оцінками, потрібно 40-60 таких систем. Крім того, збити одну балістичну ракету коштує близько 1,5-2 млн доларів. Без допомоги союзників ми нічого не зможемо", — говорить Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

Жданов зазначає, що останнім часом важко не помітити, що допомоги від американських партнерів, імовірно, більше не буде. Тому Україна може розраховувати тільки на ЄС, і завдання політичного керівництва нашої країни — переконати європейських лідерів передати Києву максимум зброї.

"Я скажу так — США все-таки "відпали". Я припускав це, і тепер видно, що вони здуваються, як повітряна кулька. Наша опора — Європа. Ми повинні їх постійно переконувати, що нам треба допомагати сьогодні і зараз. Зброї в них достатньо, головне — переконати лідерів віддати нам цю зброю. Вони стоять перед дилемою — віддати запаси і відновити їхню кількість за рахунок виробництва або розгортати виробництво і потроху нам передавати. Нас влаштовує перший варіант. Але поки що не всі європейські лідери готові піти на це. Данія, наприклад, закликала віддати Україні все, що є. Німеччина близька до такого рішення. Але інші країни поки що сумніваються", — міркує експерт.

Нагадаємо, 21 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території РФ.

Також Фокус писав, що в Харкові після масованих обстрілів ЗС РФ 22 березня у 700 тисяч жителів усе ще немає світла, у місті перебої з водопостачанням.