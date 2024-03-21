Ранковий обстріл Києва: ЗС РФ випустили по місту до 30 різних ракет, деталі (фото)

Загалом повітряна тривога у столиці тривала майже 3 години. ЗС РФ застосували балістичні та крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Пуски останніх здійснювалися із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Російські окупанти, після паузи в 44 дні, завдали чергового ракетного удару по Києву. У четвер, 21 березня, ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

Він уточнив, що загалом повітряна тривога у столиці тривала майже 3 години. Після складних маневрів у сусідніх областях, ракети одночасно наближалися до столиці з різних напрямків.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятка ворожих ракет, зокрема і балістичні", — зазначив він.

Зокрема, ворог атакував три райони столиці: Шевченківський, Святошинський та Подільський. Наразі усі екстрені служби працюють на місцях інцидентів, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

Раніше міський голова Віталій Кличко заявив про 10 постраждалих. За інформацією начальника КМВА, відомо, що постраждала дівчинка 11 років та чоловік віком 38 років. Обійшлося без загиблих.

Ракетний удар по Києву: деталі

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомили, що внаслідок ракетного удару російських окупантів у Святошинському районі уламки впали на приміщення дитсадка та пошкодили будівлю. Там же ракети впали на житловий будинок.

У Шевченківському районі також зафіксували пошкодження багатоповерхового житлового будинку із загорянням квартири, відбувається евакуація мешканців. У цьому ж районі палають автівки на стоянці.

У Подільському районі в результаті падіння уламків ракети фіксують загоряння в трансформаторній підстанції. Також уламки впали на територію одного з підприємств.

Нагадаємо, у Повітряних силах раніше попередили про зліт приблизно 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Внаслідок цього по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.