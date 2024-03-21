Удари ЗС РФ по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, 10 поранених

За інформацією мера столиці та очільника КМВА, зафіксували падіння уламків у різних районах міста. Зокрема, на приміщення дошкільного навчального закладу, житлового будинку, нежитлової забудови, підприємств. Також сталося загоряння в трансформаторній підстанції.

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У четвер вранці, 21 березня, під час ракетної атаки у Київській області працювала протиповітряна оборона та було чутно вибухи. Крім того, зафіксували пожежі та падіння уламків. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

Зазначимо, як раніше уточнили у Повітряних Силах, ракетна небезпека повʼязана із загрозою крилатих ракет з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

Про роботу ППО у столиці міський голова повідомив ще о 5:02.

Святошинський район

За попередньою інформацією КМВА, внаслідок ракетного удару російських окупантів у Святошинському районі уламки впали на приміщення дитсадка. Пошкоджено будівлю дошкільного навчального закладу.

Окрім того, у тому ж районі уламки російської ракети впали на житловий будинок. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівки.

О 05:45 Кличко заявив про чотирьох постраждалих у Святошинському районі. Медики надали їй відповідну допомогу, додає він.

Згодом мер повідомив, що у тому ж районі Києва ударною хвилею повибивало вікна в двох девʼятиповерхівках. Загоряння немає.

Шевченківський район

За інформацією КМВА, у Шевченківському районі також зафіксували пошкодження багатоповерхового житлового будинку із загорянням квартири.

"За іншою адресою є інформація про загоряння авто", — йдеться у дописі.

О 05:29 Кличко зазначив, що у цьому ж районі палають автівки на стоянці. Пожежно-рятувальна служба прямує на місце.

Міський голова заявив про шістьох постраждалих у Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку", — уточнив мер.

Подільський район

У Київській міській військовій адміністрації зазначали, що у Подільському районі зафіксували падіння уламків на територію нежитлової забудови та дах будинку.

"У Подільському районі падіння уламків ракети на територію одного з підприємств. Екстрені служби прямують на місце", — заявив Кличко.

Згодом мер заявив про падіння уламків ракети на територію ще одного підприємства.

Крім того, у Подільському районі в результаті падіння уламків ракети фіксують загоряння в трансформаторній підстанції та в двоповерховій нежитловій будівлі.

Кличко заявив про 10 постраждалих у Києві

За інформацією мера Києва, наразі у столиці відомо про 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"Поки що без госпіталізацій. Усім медики надали допомогу на місці", — додав він у дописі.

Згодом о 6:23 Кличко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до десяти. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

"Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо — в Святошинському", — додав він.

удари по києву 21 березня

Нагадаємо, 20 березня ЗС РФ обстріляли цивільні машини в Херсонській області. За даними ОВА, загинули двоє осіб.

17 березня ЗС РФ обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги в селі Бугаївка Чугуївського району на Харківщині. Фельдшер і водій дістали поранення.