Ракетний удар по Харкову: зросла кількість загиблих і постраждалих (фото, відео)

За даними місцевої влади, п'ятеро людей загинуло, ще семеро дістали поранення. Попередньо, ворог вдарив по Харкову ракетою Х-59. Вона поцілила у цивільне підприємство у Холодногірському районі.

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П'ятеро людей стали жертвами ракетного удару Збройних сил Російської Федерації по Харкову у середу, 20 березня. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"З-під завалів деблокували ще одного чоловіка. Кількість загиблих збільшилася до 5 осіб", — написав він.

Фото: скриншот

Станом на 16:43 Синєгубов інформував про сімох поранених.

"Шістьох людей госпіталізували, один – відмовився від госпіталізації", — повідомив голова ОВА.

Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів, де, ймовірно, ще перебувають люди, заявили в ДСНС.

У ДСНС додали, що через велику кількість легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерховою руйнацією площа пожежі збільшилася до 10 тисяч кв.м.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Своєю чергою у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що, ймовірно для обстрілу міста застосували ракету Х-59.

"За даними слідства, 20 березня близько 13:00 Збройні сили РФ завдали ракетний удар по Холодногірському району м. Харкова. Пошкоджено приміщення цивільного підприємства, автомобілі", йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook заявив, що слідчі та криміналісти з'ясовують, хто перебував у будівлі на момент атаки.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 березня ЗС РФ обстріляли цивільні машини в Херсонській області. За даними ОВА, загинули двоє осіб.

17 березня ЗС РФ обстріляли тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги в селі Бугаївка Чугуївського району на Харківщині. Фельдшер і водій дістали поранення.