ЗС РФ обстріляли цивільні машини в Херсонській області: є жертви (карта)

За інформацією ОВА, несумісні із життям травми дістали двоє чоловіків. У соцмережах передають, що вони перебували поряд з авто.

Related video

ЗС РФ атакували автівки з цивільними людьми в Херсонській області. Про наслідки обстрілу 20 березня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", — проінформував керівник ОВА.

Зі слів Прокудіна, трагедія сталася на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка.

Публікація Олександра Прокудіна від 20 березня Фото: Скриншот Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

У соцмережах уточнюють, що на момент обстрілу чоловіки перебували поблизу автівки.

Повідомлення про атаку у соцмережах Фото: Скриншот

На момент публікації матеріалу у Херсонській обласній прокуратурі не відреагували на подію.

Нагадаємо, у росЗМІ 19 березня інформували, що у Херсонській області розстріляли мирних мешканців. Повідомлялось, що у селі Кохани раніше судимі окупанти відкрили вогонь по трьох місцевих чоловіках.

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що прикордонну частину регіону стали обстрілювати частіше. Українські військові працюють над тим, щоб евакуювати мирних мешканців, які ще не виїхали у безпечніше місце.

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у місті можуть перебувати "ждуни", які координують удари ЗС РФ. З його слів, у російських джерелах публікують деталі щодо наслідків обстрілів, які можуть знати лише очевидці.