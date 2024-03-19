Намагалися розібрати: під Херсоном у руках чоловіків здетонував FPV-дрон, є жертви (фото)

За словами начальника обласної адміністрації Олександра Прокудіна, троє чоловіків виявили вибухонебезпечний предмет у дворі, після чого захотіли його вивчити. У ДСНС нагадали, як себе потрібно поводити зі знайденими невідомими об'єктами.

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Троє мешканців населеного пункту Львове у Бериславському районі Херсонської області загинули від вибухонебезпечного предмета, який знайшли на вулиці і принесли додому. Про це у своєму Telegram-каналі написав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, йдеться про чоловіків 45, 55 і 67 років, які проживали в селі Львове. Напередодні вони знайшли на подвір'ї FPV-дрон, який вирішили забрати з собою і більш детально розглянути його вже вдома.

Коли чоловіки почали його розбирати, то боєприпас здетонував, що призвело в результаті до трагічних наслідків.

"Усі троє дістали важкі поранення і померли дорогою до лікарні. Мої співчуття рідним і близьким. Закликаю бути вкрай обережними і не підбирати підозрілі предмети. Відійдіть на безпечну відстань і викликайте рятувальників або поліцію", — написав Олександр Прокудін.

У Херсонській області чоловіки вирішили розібрати FPV-дрон і загинули від вибуху Фото: Скриншот

Небезпека ворожих снарядів: попередження від ДСНС

У Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадали, що з настанням весни та потепління люди, зокрема діти, більше проводять час на вулиці. Варто при цьому пам'ятати, що мінна небезпека нікуди не поділася.

Більшою мірою це стосується місць, де велися бойові дії або фіксуються атаки касетними боєприпасами. Необхідно проговорити з дітьми місця, де можна випадково наштовхнутися на такі снаряди.

"Також вибухонебезпечні предмети можуть ховати всередині різноманітних речей, зокрема в покинутих на вулиці коробках, пакетах і навіть іграшках. Навчіть малечу не підходити до таких предметів і не торкатися їх!" — ідеться в повідомленні.

У Херсонській області чоловіки вирішили розібрати FPV-дрон і загинули від вибуху Фото: ДСНС У Херсонській області чоловіки вирішили розібрати FPV-дрон і загинули від вибуху Фото: ДСНС У Херсонській області чоловіки вирішили розібрати FPV-дрон і загинули від вибуху Фото: ДСНС У Херсонській області чоловіки вирішили розібрати FPV-дрон і загинули від вибуху Фото: ДСНС У Херсонській області чоловіки вирішили розібрати FPV-дрон і загинули від вибуху Фото: ДСНС

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що у Вінницькій області знайшли бойову частину ракети Х-101, яка могла пролежати в лісі щонайменше місяць. Рятувальники наголосили, що частина російської ракети лежала в лісосмузі та несла загрозу оточуючим. Востаннє ЗС РФ застосовували крилаті ракети Х-101 для ударів по Україні в середині лютого 2024 року.

14 лютого повідомлялося, що в Харківській області вибухотехніки виявили мінне поле поруч із важливими об'єктами. За даними поліції, російські окупанти замінували критичну інфраструктуру в Ізюмському районі. Фахівці одразу ж почали знешкоджувати снаряди.