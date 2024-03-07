Окупанти щільно мінують фронт в Україні, але це від переляку і не допоможе агресору, — Гетьман (відео)

Росіяни дуже налякані тогорічними наступальними діями ЗСУ, тому мінували та мінують все що тільки можливо. ЗСУ дотримуються стандартів та не витрачають даремно міни, зазначає майор запасу Олексій Гетьман.

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Росіяни щільно мінують все навкруги, особливо лінію фронту, але це вони роблять більше для самозаспокоєння. Немає сенсу мінувати позиції більше, ніж вказано військовими нормативами, адже є безліч варіантів дистанційного розмінування і весь ланцюг боєприпасів просто вибухає. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначає, що в розпорядженні ЗСУ є потужні машини розмінування від німецьких партнерів, які здатні завдяки броньованим ковшам робити проходи достатні для просування піхоти та важкої бронетехніки й таким комбайнам байдуже скільки там лежить мін: чи одна, чи п'ять на квадратний метр.

"Просто окупанти були дуже налякані нашими тогорічними наступальними діями, тому мінували все що тільки можливо, — зазначає Гетьман. — ЗСУ дотримуються стандартів та не витрачають даремно міни, а краще розміщують їх на інших важливих ділянках".

Ба більше, зазначає майор запасу, в Україні активно розробляють конкретні моделі роботизованих та автоматизованих машин для розмінування. Всі вони різного розміру та модифікацій залежно від потреб розмінування конкретної ділянки фронту.

"Хоча подібні зразки поки що не введені в серійне виробництво, але їх відразу тестують на полі бою, — зазначає Гетьман. — Це дозволяє відразу побачити всі недоліки та внести інженерні корективи".

Майор запасу акцентує, що російські окупанти стали зараз використовувати для доставки піхоти на лінію боєзіткнень навіть гольф-машинки китайського виробництва і це не погана задумка. Адже велика БМП що вміщує чимало солдат стає легкою мішенню для ЗСУ, а невеликі машинки з бійцями дозволяють доїхати до позицій і не виснажувати піхоту.

"Навряд чи це особливо допоможе росіянам, тим більше, що велику кількість таких машинок на фронті не бачили, але у війні будь-які засоби для транспортування піхоти тільки на користь, — зазначає Гетьман. — Військові завжди пристосовують все що може рухатись самостійно для логістики й це нормальна практика".

Щодо модифікацій славетного українського морського дрона Magura V5, то, на думку Гетьмана, подібні безпілотні системи дуже гарно служать у якості платформи, на яку можна ставити різноманітну зброю. Мова йде не тільки про кулемети, але й навіть маленькі ракетні системи.

Раніше ми повідомляли про те, що в ГУР показали, як "Magura V5" потопили корабель РФ. На запис потрапили моменти ураження російського корвета морськими дронами Головного управління розвідки, за якими слідують потужні вибухи і полум'я. У розвідці також підтвердили часткову загибель ворожого екіпажу.