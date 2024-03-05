Дрон Magura стане ще небезпечнішим із системою ППО: які ракети зможе запускати по ЗС РФ

Якщо правильно підібрати систему ППО, то українські безпілотні катери зможуть знищувати російські об'єкти не тільки в морі, а й на суші.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що морські дрони Magura планують оснастити засобами ППО. Аналітики видання Defense Express припустили, яке озброєння українські інженери можуть поставити на ці безпілотники, щоб зробити їх ще небезпечнішими.

У ГУР упевнені, що безпілотний катер Magura має значно більший потенціал, тому планується його модифікація для оснащення додатковим корисним навантаженням. Як зазначив Кирило Буданов, фахівці працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО.

Один із розробників пояснив, у чому полягають основні труднощі під час проєктування безпілотних катерів. Річ у тім, що удари хвиль і перепади тиску створюють додаткове навантаження, яке тисне на конструкцію дрона. Крім того, виникають складнощі на боці стабілізатора, який намагається поглинути ці коливання. Платформа має бути максимально стабільною, щоб будь-яка система ураження змогла ефективно працювати, інакше вона не зможе робити постріли. Однак українські інженери поставили за мету встановити на безпілотники "Магура" різні модулі для ураження всіх типів цілей: наземних, надводних, повітряних. Та й самі дрони обіцяють зробити менш помітними, аж до вміння пірнати під воду.

У світі існує військова техніка, здатна вражати цілі в повітрі, на землі та на воді. Наприклад, Vampire від L3Harris призначений для ураження повітряних цілей, але цими ж ракетами ЗСУ б'є і по наземних цілях, пише Defense Express. Видання зазначає, що для модифікації Magura можна використовувати ракети, які були б універсальними, інакше доведеться розробляти окремі системи для зенітних ракет від ПЗРК або інших видів озброєння.

На думку аналітиків, у цьому разі підійшли б британські ракети Brimstone вагою 50 кг і з радіолокаційною головкою самонаведення. Вони здатні вразити кілька цілей одним залпом. Хоча компанія-виробник MDBA не заявляє про те, що її ракети Brimstone можуть бити по повітряних цілях, ЗМІ нагадує: вони є версією AGM-114 Hellfire — американської протитанкової ракети, призначеної для ураження саме повітряних цілей на кшталт БПЛА і вертольотів.

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"Таким чином, можливо уникнути необхідності створення морської станції лазерного підсвічування цілей виключно користуючись ракетами зі специфічною системою наведення", — ідеться в матеріалі.

Також можна звернутися до досвіду військових США, які на дрон LRUSV встановили модуль для запуску дронів-камікадзе Hero-120. Хоча саме Hero-120 навряд чи впорається з такою метою, як вертоліт.

Українські розробники точно в курсі всіх можливих варіантів озброєння надводного дрона, тому можна припускати, що вони виберуть найефективніший варіант для його оснащення новим корисним навантаженням.

Раніше ми повідомляли про те, що в ГУР показали, як "Magura V5" потопили корабель РФ. На запис потрапили моменти ураження російського корвета морськими дронами Головного управління розвідки, за якими слідують потужні вибухи і полум'я. У розвідці також підтвердили часткову загибель ворожого екіпажу.