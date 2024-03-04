Додадуть засоби ППО: морські дрони MAGURA зможуть вражати повітряні цілі РФ, — ГУР

За словами глави розвідки Кирила Буданова, після вдосконалення безпілотні апарати зможуть вражати наземні, повітряні та водні цілі.

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Морські дрони MAGURA V5 полюватимуть і на повітряні цілі РФ завдяки встановленню засобів ППО на безпілотну платформу. Так, безпілотники дрони будуть оснащені різними модулями для ураження різних типів цілей: наземних, водних і повітряних. Для Про це йдеться в матеріалі "Української правди".

У ГУР зазначили, що далі в планах — розміщення на безпілотниках засобів ППО і, можливо, інших систем ураження.

"Зараз фахівці працюють над тим, щоб на безпілотну платформу поставити засоби ППО. Я не технік, але розумію, що це завдання досить складне. Адже потрібні засоби виявлення цілі, захоплення повітряного об'єкта, засіб ураження — і це все потрібно розмістити на досить малій платформі. Це непросте завдання суто технічно, але воно реальне", — переконує керівник розвідки Кирило Буданов.

Один з інженерів пояснює, що вплив ударних хвиль і змін тиску створюють значні навантаження на структуру дрона, являючи собою значну технічну проблему. Розробка стабілізатора, здатного впоратися з такими коливаннями, є надзвичайно складним завданням. Без стійкої платформи жодна система удару не зможе коректно функціонувати, оскільки проблеми виникнуть уже на етапі запуску та виконання пострілу.

Наразі триває активна робота в цьому напрямку, і незабаром дрони зможуть бути оснащені різними модулями для ураження різних типів цілей: наземних, водних і повітряних. Крім того, самі дрони обіцяють стати більш непомітними, включно з можливістю занурення під воду на певний час.

Однак, якими б успішними не ставали "Магури" чи інші безпілотні системи, вони, як резюмує генерал Буданов, не здатні відвоювати територію замість людей.

Що відомо про Дрон MAGURA V5

MAGURA V5 — український багатоцільовий надводний безпілотний апарат, здатний виконувати різні завдання: спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні операції, протимінну протидію та інші бойові завдання.

Технічні характеристики

Довжина: 5,5 м

Загальна вага: до 1000 кг

Корисне навантаження: 320 кг

Бойовий радіус дії: до 400 км

Дальність дії: до 800 км

Автономність: до 60 годин

Бойове навантаження: до 200 кг

Крейсерська швидкість: 41 км/год

Максимальна швидкість: 78 км/год

Крім самого дрона, оснащеного системою автопілота, відеопідсистемами, включно з нічним баченням, резервними модулями зв'язку і бойовою частиною, комплекс містить наземну автономну станцію управління, систему транспортування і зберігання та центр обробки даних.

Що відомо про успішне застосування дронів Магура

У травні 2023 року оператори дронів Magura V5 виявили першу значну ціль — російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". Екіпаж ворожого судна зробив спробу відбиття атаки.

Після успішної атаки на "Іван Хурс", оператори морських дронів військової розвідки України змогли вразити патрульний корабель "Сергій Котов", знищити два швидкісні десантні судна "Акула" і "Серна", ракетний корабель "Івановець" і великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що в NYT показали, які версії дронів Magura є у ЗСУ. За словами експертів, панування Росії на Чорному морі закінчилося — флот РФ змушений був покинути бухти окупованого Кримського півострова.