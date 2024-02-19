Люди програли дронам Magura V5: адмірал розкрив, як було знищено військові кораблі РФ

Турецький контр-адмірал Хасан Озюрт вважає, що в усьому винен "людський фактор". Тому система ближнього бою АК-630 не врятувала ракетний катер "Ивановец" від атак дронів ЗСУ.

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Чому озброєний ракетний катер "Иановец" не зміг упоратися з дронами Magura V5 і з якої причини десантний корабель "Цезарь Куников" здався українським безпілотникам без бою, у своїй статті для Naval news розповів контрадмірал Хасан Озюрт із Туреччини.

Як ЗСУ змогли вирахувати кораблі-цілі

На думку контрадмірала, перша перешкода, із якими зіткнулися дрони, — пошук рухомих кораблів-мішеней.

"Коли ціль перебуває у відкритій воді й рухається, розвідка, рекогностування та спостереження необхідні. Враховуючи обмежені розвідувальні можливості України, цілком імовірно, що розвіддані про цілі надійшли з іншого джерела або БПА-камікадзе використовувалися і для розвідки, і для атаки", — підсумував він.

Якщо ЗСУ мали у своєму розпорядженні точні розвіддані, то під час планування атаки вони врахували такі чинники як дальність дії катера, швидкість руху, погодні та морські умови в цільовій зоні, особливості атаки в темний час доби. Оскільки цілі перебували на відстані від 125 до 150 морських миль (від 231 до 277 км, — ред.) від Одеси, "камікадзе" мали почати рух щонайменше за 4-6 годин до нападу. Хоча катери могли заздалегідь зайти в район бойових дій і чекати на ціль. Такий метод називається "зональною операцією" та може бути ефективним, особливо в умовах, коли можливості повітряного спостереження противника обмежені.

Як були атаковані "Ивановец" і "Цезарь Куников"

Спосіб атаки на катер "Ивановец" відрізняється від атаки на десантний корабель "Цезарь Куников", який, можливо, не оборонявся. "Ивановец", що володіє як оборонними системами озброєння, так і високою швидкістю й маневреністю, намагався протистояти безпілотникам: збільшував швидкість, виконував маневри ухилення та вів бій за допомогою скорострільних батарей АК-630. Але попри ці зусилля, "Ивановец" не зміг завадити дронам, що призвело до втрати вогневої потужності і в підсумку до затоплення.

Проаналізувавши відео атак, Хасан Озюрт зробив висновок, що ЗСУ використовували 6-10 катерів. Кілька дронів тримали в резерві на відстані 1,8-2,7 км, а інші — безпосередньо атакували. Такі методи було застосовано і до "Ивановца", і до "Цезаря Куникова". Метою Magura V5 було зниження обороноздатності кораблів ВМС РФ, що зробило їх безсилими проти наступних атак. Для нанесення ударів катери розганялися до високої швидкості й виконували зигзагоподібні маневри під кутом +/- 30-45 градусів, прагнучи звести до мінімуму ймовірність бути поміченими, захопленими й ураженими оборонним вогнем.

Чому система АК-630 не змогла зупинити Magura V5

Катер "Ивановец" вів бій за допомогою системи ближнього бою АК-630 (300-міліметрові снаряди, 4000 пострілів за хвилину). Комплекс АК-630, призначений для захисту від керованих ракет, може використовуватися як із радіолокаційним наведенням управління вогнем, так і з оптичним наведенням, керованим оператором. Система має ефективну дальність дії по надводних цілях 5000 м. "Ивановец" виявив "камікадзе", імовірно, за допомогою радара або за звуком двигунів. Найімовірніше, наведення АК-630 здійснювалося вручну оператором, що значно уповільнювало всі процеси. Якби наведення було автоматичне (радіолокаційне або електрооптичне), то, можливо, дрон вдалося б знищити. Але з урахуванням того, що корабель атакували одночасно кілька катерів, оборона все одно втрачала ефективність.

У чому унікальність безпілотників Magura V5

Одним із примітних аспектів катерів-безпілотників Magura V5 є їхня здатність націлюватися на певні ділянки корабля. Це дає їм змогу уражати критично важливі ділянки судна: кермо напрямку, машинне відділення, люки тощо. Після таких точкових ударів, навіть якщо ціль не затоне, вона може виявитися непрацездатною протягом тривалого часу.

Важливо

Дрони, які потопили ракетний катер "Ивановец": на що здатні морські безпілотники MAGURA V5

"Ми бачимо, що дрони-камікадзе здатні потопити корабель. У поєднанні із сучасними розвідувальними засобами ця зброя може впливати на перебіг військово-морських операцій, що доводить досвід українських військових. Можна прогнозувати, що подібна зброя й досконаліші її версії швидко отримають широке розповсюдження, будуть придбані та використані як державними, так і недержавними суб'єктами", — підсумував контрадмірал.

У такому разі кораблям із обмеженими оборонними можливостями доведеться виходити в море тільки в супроводі озброєних суден — для зниження ризиків. Також, на думку Хасана, розроблятимуть і встановлюватимуть датчики, що забезпечують раннє попередження про невеликі надводні загрози, і системи озброєння, здатні оборонятися від швидких і маневрених цілей.

Раніше ми писали про те, як катер "Ивановец" пішов на дно. За оцінками експертів, атаки демонструють поліпшення тактики боротьби Сил оборони України з Чорноморським флотом. Морські дрони постійно битимуть по цілях РФ у доках і біля причалів, вважають вони.