Дрони, які потопили ракетний катер "Ивановец": на що здатні морські безпілотники MAGURA V5

Ці безпілотники стають справжніми володарями Чорного моря, адже знищують російські кораблі один за одним.

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В ніч на 1 лютого ударними морськими дронами MAGURA V5 був знищений російський ракетний катер "Ивановец". Керівник Головного розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив, що саме такі безпілотники причетні до затоплення корабля, Фокус зібрав всю відому інформацію про них.

Український багатоцільовий надводний безпілотний катер MAGURA V5 є універсальним засобом для виконання багатьох завдань. Окрім безпосереднього знищення цілей бойовою частиною, вони включають спостереження, розвідку, патрулювання, протимінні, охоронні та рятувальні заходи.

Цікавим технічним рішенням MAGURA V5 є його двигун, який може бути електричним або гібридним, що забезпечує непомітність під час виконання завдань. Наведення судна може здійснюватися вручну через бездротову мережу, супутниковий зв'язок або автономно.

Морські дрони MAGURA V5 на виставці Фото: Navy Recognition

Технічні характеристики MAGURA V5:

Довжина — 5,5 м;

Загальна вага — менш як 1000 кг;

Вантажність — 320 кг;

Дальність — 400 км;

Радіус дії — 800 км;

Автономність — 60 годин;

Крейсерська швидкість — 41 км/год;

Максимальна швидкість — 78 км/год;

Вартість — 273 тис. доларів США.

База дронів MAGURA V5

Раніше про можливості безпілотного катера MAGURA V5 розповідала голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"Те, що в України є певний потенціал, ми повинні були продемонструвати. Але говорити про надзвичайну міць і готовність уже відігнати і знищити повністю Чорноморський флот дещо зарано. Треба об'єктивно оцінювати свої можливості", — зазначила Гуменюк.

Голова пресцентру зазначила, що Росія має велику кількість ракет і кораблів, тому українцям необхідна зброя для боротьби з ними. При цьому Україна, на відміну від Росії, дотримується правил та законів ведення бойових дій і не застосовує морські безпілотники для безпричинної агресії. Раніше Фокус писав про те, на що здатний морський дрон MAGURA V5 у Чорному морі.

У січні компанія "Спецтехноекспорт" вперше продемонструвала дрон MAGURA V5 у реальних розмірах міжнародній спільноті на виставці озброєння Unmanned Systems Exhibition (UMEX) 2024 в Об’єднаних Арабських Еміратах.