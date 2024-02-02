"Москві приготуватись": Буданов розповів деталі удару MAGURA V5 по катеру "Ивановец"

Голова ГУР повідомив, що по ракетному катеру "Ивановец" влучили усі шість морських дронів з вибухівкою. На оприлюдненому відео показали лише половину влучань.

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По російському ракетному катеру "Ивановец" було випущено шість ударних морських дронів MAGURA V5. Внаслідок прямих влучань корабель затонув, занурюючись кормою вниз. Про деталі атаки морських дронів по судні ЧФ РФ виданню War Zone розповів голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Буданов підтвердив, що російський корабель затонув на рейді озера Донузлав (розташоване біля Тарханкутського півострова в Криму за 200 км від українських берегів). З його слів. по корпусу корабля "Иванець" влучили усі шість морських дронів MAGURA V5. На сьогодні не відомо, чи вдалось врятувати хоча б одну людину з екіпажу судна.

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"Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом".

Журналісти порталу тим часом дослідили 128-секундне відео, яке оприлюднили українські розвідники 1 лютого. На відео зафіксовано три влучання. Перший дрон цілився у правий борт, але вдарив у лівий (перші секунди запису). Другий врізався у лівий борт, лавіруючи під обстрілом корабельної артилерійської установки АК-630М (38 секунда). Третій вдарив по вже пошкодженій ділянці по центру лівого борту (48 секунда). Після цього інший дрон зафіксував наслідки відпрацювання — "Ивановец" занурюється у воду, здійнявшись перпендикулярно.

У голови розвідки поцікавились, як саме запустили MAGURA V5 — з українського порту чи з материнського корабля. Питання поставили, щоб зрозуміти, яким чином пристрої здолали більш як 200 км.

"Буданов відмовився уточнити точку пуску", — написали журналісти.

На порталі навели фразу голови ГУР, якою він підсумував спілкування з журналістами. Буданов попередив російську владу, що удари Сил оборони України будуть продовжуватись і незабаром дістануться до Москви.

"Готуйтесь!" — процитували слова голови ГУР.

Знищення катера РФ — що сталось з катером "Ивановец"

Зазначимо, про знищенні російського військового ракетного катера "Ивановец" в ГУР повідомили 1 січня. На відео, яке розвідники надали ЗМІ, видно фінішний етап спецоперації, коли безпілотники з вибухівкою врізаються в корабель.

Про деталі морської атаки розповіли джерела Фокусу. Зокрема, військово-морський експерт Володимир Заблоцький зауважив, що озеро Донузлав розташоване в глибині регіону, який потужно охороняється російськими військами. Головне призначення знищеного судна — патрулювання та охорона важливих кораблів: тепер таких можливостей у ЧФ стало дещо менше.

У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що орієнтовно на борту військового корабля ЗС РФ могло перебувати близько 40 осіб. Також нагадали, що Сили оборони вже знищували схожі морські судна противника.

Нагадуємо, 2 лютого експерт розповів деякі деталі атаки дронів на катер "Ивановец". Наприклад, він звернув увагу, що корабель розламався посередині: корма пішла на дно відразу, а хвіст деякий час тримався на плаву. Тим часом полковник ЗСУ у відставці Роман Світан пояснив, що можуть означати регулярні та масовані атаки українців по окупованому Кримському півострову.