"Москве приготовиться": Буданов рассказал детали удара MAGURA V5 по катеру "Ивановец"

Глава ГУР сообщил, что по ракетному катеру "Ивановец" попали все шесть морских дронов со взрывчаткой. На обнародованном видео показали только половину попаданий.

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По российскому ракетному катеру "Ивановец" было выпущено шесть ударных морских дронов MAGURA V5. В результате прямых попаданий корабль затонул, погружаясь кормой вниз. О деталях атаки морских дронов по судну ЧФ РФ изданию War Zone рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов подтвердил, что российский корабль затонул на рейде озера Донузлав (расположено возле Тарханкутского полуострова в Крыму в 200 км от украинских берегов). По его словам, по корпусу корабля "Иванец" попали все шесть морских дронов MAGURA V5. На сегодня не известно, удалось ли спасти хотя бы одного человека из экипажа судна.

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"Вследствие повреждения корабль перевернулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не увенчалась успехом".

Журналисты портала тем временем исследовали 128-секундное видео, которое обнародовали украинские разведчики 1 февраля. На видео зафиксировано три попадания. Первый дрон целился в правый борт, но ударил в левый (первые секунды записи). Второй врезался в левый борт, лавируя под обстрелом корабельной артиллерийской установки АК-630М (38 секунда). Третий ударил по уже поврежденному участку по центру левого борта (48 секунда). После этого другой дрон зафиксировал последствия отработки — "Ивановец" погружается в воду, поднявшись перпендикулярно.

У главы разведки поинтересовались, как именно запустили MAGURA V5 — из украинского порта или с материнского корабля. Вопрос задали, чтобы понять, каким образом устройства преодолели более 200 км.

"Буданов отказался уточнить точку пуска", — написали журналисты.

На портале привели фразу главы ГУР, которой он подытожил общение с журналистами. Буданов предупредил российские власти, что удары Сил обороны Украины будут продолжаться и вскоре доберутся до Москвы.

"Готовьтесь!" — процитировали слова главы ГУР.

Уничтожение катера РФ — что произошло с катером "Ивановец"

Отметим, об уничтожении российского военного ракетного катера "Ивановец" в ГУР сообщили 1 января. На видео, которое разведчики предоставили СМИ, видно финишный этап спецоперации, когда беспилотники со взрывчаткой врезаются в корабль.

О деталях морской атаки рассказали источники Фокуса. В частности, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий отметил, что озеро Донузлав расположено в глубине региона, который мощно охраняется российскими войсками. Главное назначение уничтоженного судна — патрулирование и охрана важных кораблей: теперь таких возможностей у ЧФ стало несколько меньше.

В Военно-морских силах ВСУ заявили, что ориентировочно на борту военного корабля ВС РФ могло находиться около 40 человек. Также напомнили, что Силы обороны уже уничтожали похожие морские суда противника.

Напоминаем, 2 февраля эксперт рассказал некоторые детали атаки дронов на катер "Ивановец". Например, он обратил внимание, что корабль разломился посередине: корма пошла на дно сразу, а хвост некоторое время держался на плаву. Тем временем полковник ВСУ в отставке Роман Свитан объяснил, что могут означать регулярные и массированные атаки украинцев по оккупированному Крымскому полуострову.