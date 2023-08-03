"Є потенціал": Гуменюк розкрила, чи зможуть дрони Magura V5 знищити флот Росії (відео)

Морські дрони показують, що Україна не тільки сподівається на допомогу партнерів, а й сама розробляє зброю для захисту.

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За допомогою українського надводного дрона MAGURA V5 військові можуть завдати вагомих пошкоджень Чорноморському флоту РФ у Криму. Про це заявила голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону в четвер, 3 серпня.

Гуменюк підкреслила, що активність РФ у Чорному морі зросла з двох причин. Перша — це спроби атакувати портову інфраструктуру України для того, щоб остаточно зірвати експорт зерна до країн світу. Друга — показати США і країнам НАТО своє панування в цьому регіоні. Крім того, завдаючи ударів по українських портах, Росія хоче переконати інші країни в тому, що посилати в цей район свої кораблі небезпечно. У такий спрсіб країна сподівається витіснити Україну із зернового ринку і стати монополістом.

Однак планам російських окупантів може завадити український надводний дрон MAGURA V5, який днями презентували на виставці в Стамбулі (Туреччина).

"Те, що в України є певний потенціал, ми повинні були продемонструвати. Але говорити про надзвичайну міць і готовність уже відігнати і знищити повністю Чорноморський флот дещо зарано. Треба об'єктивно оцінювати свої можливості", — сказала Гуменюк.

За її словами, Україна має продемонструвати свій потенціал, оскільки країна сподівається не лише на гарантії та допомогу країн-союзниць, а й сама розробляє нові технології для своєї оборони. Росія має велику кількість кораблів і ракет, тому українцям необхідна зброя для боротьби з ними. Однак Україна, на відміну від РФ, дотримується правил і законів ведення бойових дій і не стане застосовувати морські безпілотники для безпричинної агресії.

Що відомо про дрон MAGURA V5

тип — багатоцільовий надводний безпілотний корабель;

призначення — розвідка, спостереження та пошуково-рятувальні операції на морі;

особливості — може працювати як дрон-камікадзе;

бойова частина — до 320 кг вибухівки;

радіус дії — до 800 км;

швидкість — понад 75 км/год.

Нагадаємо, наприкінці липня CNN вперше показала морські надводні дрони MAGURA V5. Як зазначають українські військові, російські кораблі безсилі проти цих безпілотників через їхню високу мобільність і невеликі розміри.

Дещо раніше безпілотник MAGURA V5 показали на виставці в Стамбулі. Морський безпілотник, розроблений в Україні, призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.