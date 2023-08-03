"Есть потенциал": Гуменюк раскрыла, смогут ли дроны Magura V5 уничтожить флот России (видео)

Морские дроны показывают, что Украина не только надеется на помощь партнеров, но и сама разрабатывает оружие для защиты.

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С помощью украинского надводного дрона MAGURA V5 военные могут нанести весомые повреждения Черноморскому флоту РФ в Крыму. Об этом заявила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона в четверг, 3 августа.

Гуменюк подчеркнула, что активность РФ в Черном море возросла по двум причинам. Первая — это попытки атаковать портовую инфраструктуру Украины для того, чтобы окончательно сорвать экспорт зерна в страны мира. Вторая — показать США и странам НАТО свое господство в этом регионе. Кроме того, нанося удары по украинским портам, Россия хочет убедить дргие страны в том, что посылать в этот район свои корабли небезопасно. Таким образом страна надеется вытеснить Украину из зернового рынка и стать монополистом.

Однако планам российских оккупантов может помешать украинской надводный дрон MAGURA V5, который днями презентовали на выставке в Стамбуле (Турция).

"То, что в Украине есть определенный потенциал, мы должны были продемонстрировать. Но говорить о необычайной мощи и готовности уже отогнать и уничтожить полностью Черноморский флот несколько рано. Надо объективно оценивать свои возможности", — сказала Гуменюк.

По ее словам, Украина должна продемонстрировать свой потенциал, поскольку страна надеется не только на гарантии и помощь стран-союзниц, но и сама разрабатывает новые технологии для своей обороны. Россия имеет большое количество кораблей и ракет, поэтому украинцам необходимо оружие для борьбы с ними. Однако Украина, в отличие от РФ, придерживается правил и законов ведения боевых действий и не станет применять морские беспилотники для беспричинной агрессии.

Что известно о дроне MAGURA V5

тип — многоцелевой надводный беспилотный корабль;

назначение — разведка, наблюдение и поисково-спасательные операции на море;

особенности — может работать в качестве дрона-камикадзе;

боевая часть — до 320 кг взрывчатки;

радиус действия — до 800 км;

скорость — более 75 км/ч.

Напомним, в конце июля CNN впервые показала морские надводные дроны MAGURA V5. Как отмечают украинские военные, российские корабли бессильны против данных беспилотников из-за их высокой мобильности и небольших размеров.

Несколько ранее беспилотник MAGURA V5 показали на выставке в Стамбуле. Морской беспилотник, разработанный в Украине, предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.