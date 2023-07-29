"Самые быстрые в Черном море": CNN впервые показала морские надводные дроны MAGURA V5 (видео)

Как отмечают украинские военные, российские корабли бессильны против данных беспилотников из-за их высокой мобильности и небольших размеров.

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Американские журналисты представили репортаж о применении украинских надводных дронов MAGURA V5, которые активно атакуют российские корабли и другие цели, находящиеся в водах Черного моря. Репортаж опубликовал каналом CNN 29 июля.

Согласно репортажу, эти морские дроны являются полностью национальной разработкой Украины.

Благодаря простому управлению, они способны перевозить до 300 кг взрывчатых веществ на расстояние до 800 километров.

Журналисты решили узнать от украинского военного насколько эффективны российские корабли в противодействии этим дронам.

"Не эффективны. Оборудование на их кораблях создано для атак других кораблей. Они не могут поразить такие маленькие дроны — они самые быстрые из того, что есть в Черном море", — ответил украинский защитник, имя которого не названо в целях безопасности.

Что известно об украинских дронах MAGURA V5

25 июля на международной выставке оборонной отрасли IDEF 2023 в Стамбуле был представлен украинский морской беспилотник MAGURA V5.

По информации СМИ, этот многоцелевой беспилотный надводный корабль разработан в Украине и предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных операций, противоминной борьбы, а также обеспечения охраны морского флота и выполнения боевых задач.

Согласно заявленным характеристикам, беспилотный корабль имеет длину 5500 мм (5,5 м), ширину 1500 мм (1,5 м) и высоту над ватерлинией 500 мм. Он может развивать крейсерскую скорость в 22 узла и максимальную скорость в 42 узла. Дальность его действия составляет 450 морских миль (примерно 833 км), а полезная нагрузка — до 320 кг.

Беспилотный корабль оборудован связью, которая может быть организована с помощью Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковой связью.

Напомним, с 25 по 28 июля в Турции проходила выставка вооружений IDEF-23, на которой Украина была представлена на объединенном стенде NAUDI. В этом мероприятии приняли участие такие компании, как UkrSpecSystems, "Украинская бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт", "Авиасервис", КЗТС, а также Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" — компания из акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".