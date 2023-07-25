Выставка вооружения IDEF-23: какое оружие представила Украина в Стамбуле
Украинские компании показали САУ "Богдана", РСЗО "Вільха", броневик "Камрат-М" и ряд другого вооружения.
В Турции проходит выставка вооружений IDEF-23. На объединенном стенде NAUDI представлено сразу несколько образцов украинского вооружения. Об этом сообщает пресс-служба "Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины" в фейсбуке.
Украинские оружейники имеют собственный стенд 838А в холле 8-го выставочного центра Tuyap. Выставка вооружений продлится с 25 по 28 июля. Производители из Украины:
- UkrSpecSystems;
- Украинская бронетехника;
- UkrTac;
- Системный электронный экспорт;
- Авиасервис;
- КЗВВ.
Отмечается, что украинские предприятия запланировали ряд важных переговоров с международными компаниями, которые помогают Украине приближать победу. Также NAUDI сосредоточена на разработке военной техники, поставке компонентов, внедрении новых принципов эффективного управления на основе мирового опыта.
Кроме этого на выставке были компании из акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", а именно Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Предприятие представило РСЗО "Ольха" и противокорабельный ракетный комплекс "Нептун". Также на стендах представлена САУ "Богдана", радар Р-18С и броневик "Камрат-М".
Напомним, 24 июля в Турции показали ЗРК Burç малого радиуса действия, который может поражать БПЛА и авиацию. Также Турция показала ракетно-артиллерийский комплекс Gürz с 35-мм пушкой.