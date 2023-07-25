Выставка вооружения IDEF-23: какое оружие представила Украина в Стамбуле

Украинские компании показали САУ "Богдана", РСЗО "Вільха", броневик "Камрат-М" и ряд другого вооружения.

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В Турции проходит выставка вооружений IDEF-23. На объединенном стенде NAUDI представлено сразу несколько образцов украинского вооружения. Об этом сообщает пресс-служба "Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины" в фейсбуке.

Украинские оружейники имеют собственный стенд 838А в холле 8-го выставочного центра Tuyap. Выставка вооружений продлится с 25 по 28 июля. Производители из Украины:

UkrSpecSystems;

Украинская бронетехника;

UkrTac;

Системный электронный экспорт;

Авиасервис;

КЗВВ.

Отмечается, что украинские предприятия запланировали ряд важных переговоров с международными компаниями, которые помогают Украине приближать победу. Также NAUDI сосредоточена на разработке военной техники, поставке компонентов, внедрении новых принципов эффективного управления на основе мирового опыта.

Фото: NAUDI

Кроме этого на выставке были компании из акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", а именно Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Предприятие представило РСЗО "Ольха" и противокорабельный ракетный комплекс "Нептун". Также на стендах представлена САУ "Богдана", радар Р-18С и броневик "Камрат-М".

Напомним, 24 июля в Турции показали ЗРК Burç малого радиуса действия, который может поражать БПЛА и авиацию. Также Турция показала ракетно-артиллерийский комплекс Gürz с 35-мм пушкой.