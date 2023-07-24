"Готов к серийному производству": в Турции показали ЗРК BURÇ: на что он способен (видео)

Комплекс имеет дальность поражения до 8000 м. Для перехвата целей у него есть 20-мм пушка и 8 ракет Sungur.

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Оборонное предприятие Roketsan представило новейший зенитно-ракетный комплекс Burç. Об этом сообщает турецкое издание Savunmasanayist.

Новая система противовоздушной обороны предназначена для защиты подразделений и объектов на поле боя, охраны войск на марше и в тылу. Для поражения целей комплекс имеет 20-мм автоматическую пушку и 8 ракет SUNGUR. Основными целями будут БПЛА, вертолеты и самолеты.

Во время презентации были раскрыты основные характеристики Burç:

максимальная высота поражения цели — 4000 метров;

дальность поражения цели — от 500 до 8000 метров;

обнаружение целей — в радиусе 20 км.

Также машина имеет высокую маневренность и производительность. Система управления огнем позволяет автоматически наводиться и отслеживать цели. Кроме этого она устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

Башня Bürc способна вращаться на 360 градусов, а обнаруживать помогает интегрированный в комплекс радар AESA Hemispgere Defense. Также комплекс имеет систему обмена данными с сетями командования и управления JREAP-C, которую можно интегрировать в единую систему управления ПВО HERIKKS-6.

Отмечается, что комплекс готов к серийному производству.

Напомним, 24 июля Турция также представила ракетно-артиллерийский комплекс Gürz, который должен быть лучше российского "Панциря".

Ранее в Турции была представлена новая разработка компании Turkish Aerospace Industries — вертолет TAI Т925.