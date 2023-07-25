Безпілотник MAGURA V5: на виставці в Стамбулі показали український морський дрон (фото)

Морський безпілотник MAGURA V5, розроблений в Україні, призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.

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Український морський безпілотник MAGURA V5 представили на міжнародній виставці оборонної галузі в Стамбулі International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Про це повідомляє видання Промисловий Портал.

За інформацією ЗМІ, багатоцільовий безпілотний надводний корабель, розроблений в Україні, призначено для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, протимінної боротьби, а також охорони морського флоту і бойових місій.

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне управління V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", — заявляють розробники.

Український морський безпілотник MAGURA V5 Фото: Спецтехноэкспорт

Заявлені характеристики:

Довжина: 5500 мм або 5,5 м;

Ширина: 1500 мм або 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження: 320 кг;

Зв'язок: Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Нагадаємо, у Туреччині з 25 по 28 липня проходить виставка озброєнь IDEF-23. Україна представлена на об'єднаному стенді NAUDI. У виставці беруть участь UkrSpecSystems, "Українська бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт", "Авіасервіс", КЗВВ, а також компанія з акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Йдеться про Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

Підприємство представило на виставці РСЗВ "Вільха", а також протикорабельний ракетний комплекс "Нептун". Як відомо, ракети, які затопили російський крейсер "Москва" у квітні 2022 року, були випущені саме з цього протикорабельного комплексу наземного базування. Крім того, на стендах були представлені САУ "Богдана", радар Р-18С і броньовик "Камрат-М".

Фокус писав 21 липня, що Міноборони України з лютого минулого року закупило 28 моделей різних безпілотних летальних апаратів вітчизняного виробництва. Серед них 6 дронів-камікадзе, 3 безпілотники-камікадзе літакового типу, 6 FPV-дронів.