Люди проиграли дронам Magura V5: адмирал раскрыл, как были уничтожены военные корабли РФ

Турецкий контр-адмирал Хасан Озюрт считает, что всему виной "человеческий фактор". Поэтому система ближнего боя АК-630 не спасла ракетный катер "Ивановец" от атак дронов ВСУ.

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Почему вооруженный ракетный катер "Ивановец" не смог справиться с дронами Magura V5 и по какой причине десантный корабль "Цезарь Куников" сдался украинским беспилотникам без боя, в своей статье для Naval news рассказал контр-адмирал Хасан Озюрт из Турции.

Как ВСУ смогли вычислить корабли-цели

По мнению контр-адмирала первое препятствие, с которыми столкнулись дроны — поиск движущихся кораблей-мишеней.

"Когда цель находится в открытой воде и движется, разведка, рекогносцировка и наблюдение необходимы. Учитывая ограниченные разведывательные возможности Украины, вполне вероятно, что разведданные о целях поступили из другого источника. Или БПА-камикадзе использовались и для разведки, и для атаки", — заключил он.

Если ВСУ располагали точными разведданными, то при планировании атаки они учли такие факторы, как дальность действия катера, скорость движения, погодные и морские условия в целевой зоне, особенности атаки в темное время суток. Поскольку цели находились на расстоянии от 125 до 150 морских миль (от 231 до 277 км, — ред.) от Одессы, "камикадзе" должны были начать движение как минимум за 4-6 часов до нападения. Хотя катера могли заранее зайти в район боевых действий и поджидать цели. Такой метод называется "зональной операцией" и может быть эффективным, особенно в условиях, когда возможности воздушного наблюдения противника ограничены.

Как были атакованы "Ивановец" и "Цезарь Куников"

Способ атаки на катер "Ивановец" отличается от атаки на десантный корабль "Цезаря Куникова", который, возможно, не оборонялся. "Ивановец", обладающим как оборонительными системами вооружения, так и высокой скоростью и маневренностью пытался противостоять беспилотникам: увеличивал скорость, выполнял маневры уклонения и вел бой при помощи скорострельных батарей АК-630. Но несмотря на эти усилия, "Ивановец" не смог помешать дронам, что привело к потере огневой мощи и, в конечном итоге, к затоплению.

Проанализировав видео атак, Хасан Озюрт сделал вывод, что ВСУ использовали 6-10 катеров. Несколько дронов держали в резерве на расстоянии 1,8-2,7 км, а другие — непосредственно атаковали. Такие методы были применены и к "Ивановцу", и к "Цезарю Куникову". Целью Magura V5 было снижение обороноспособности кораблей ВМС РФ, что сделало их бессильными против последующих атак. Для нанесения ударов катера разгонялись до высокой скорости и выполняли зигзагообразные маневры под углом +/- 30–45 градусов, стремясь свести к минимуму вероятность быть замеченными, захваченными и пораженными оборонительным огнем.

Почему система АК-630 не смогла остановить Magura V5

Катер "Ивановец" вел бой с помощью системы ближнего боя АК-630 (300-миллиметровые снаряды, 4000 выстрелов в минуту). Комплекс АК-630, предназначенный для защиты от управляемых ракет, может использоваться как с радиолокационной наводкой управления огнем, так и с оптической наводкой, управляемой оператором. Система имеет эффективную дальность действия по надводным целям 5000 м. "Ивановец" обнаружил "камикадзе", вероятно, с помощью радара или по звуку двигателей. Скорее всего наведение АК-630 осуществлялось вручную оператором, что значительно замедляло все процессы. Если бы наведение было автоматическое (радиолокационное или электрооптическое), то, возможно, дрон удалось бы уничтожить. Но с учетом того, что корабль атаковали одновременно несколько катеров, оборона все равно теряла эффективность.

В чем уникальность беспилотников Magura V5

Одним из примечательных аспектов катеров-беспилотников Magura V5 является их способность нацеливаться на определенные участки корабля. Это позволяет им поражать критически важные участки судна: руль направления, машинное отделение, люки и пр. После таких точечных ударов, даже если цель не затонет, она может оказаться неработоспособной в течение длительного времени.

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Дроны, потопившие ракетный катер "Ивановец": на что способны морские беспилотники MAGURA V5

"Мы видим, что дроны-камикадзе способны потопить корабль. В сочетании с современными разведывательными средствами это оружие может влиять на ход военно-морских операций, что доказывает опыт украинских военных. Можно прогнозировать, что подобное оружие и совершенные его версии быстро получат широкое распространение, будут приобретены и использованы как государственными, так и негосударственными субъектами", — заключил контр-адмирал.

В таком случае кораблям с ограниченными оборонительными возможностями придется выходить в море только в сопровождении вооруженных суден — для снижения рисков. Также, по мнению Хасана, будут разрабатываться и устанавливаться датчики, обеспечивающие раннее предупреждение о небольших надводных угрозах, и системы вооружения, способные обороняться от быстрых и маневренных целей.

Ранее мы писали о том, как катер "Ивановец" пошел на дно. По оценкам экспертов, атаки демонстрирует улучшение тактики борьбы Сил обороны Украины с Черноморским флотом. Морские дроны будут постоянно бить по целям РФ в доках и у причалов, считают они.