Битва у Чорному морі: у мережі з'явилися нові кадри ураження корабля "Іван Хурс" (відео)

Британські оглядачі припускають, що управління безпілотником здійснювалося з супутника, хоча досі не зрозуміло, як дрон зміг атакувати корабель на такій великій відстані.

Related video

У мережі з'явилися кадри вибуху біля російського розвідувального корабля "Іван Хурс", опубліковані "Українською правдою" 26 травня. На відео, знятому за допомогою військової оптики в акваторії Чорного моря, видно вибух, проте видимих істотних пошкоджень у корабля немає.

Нагадаємо, розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ був атакований рано-вранці 24 травня недалеко від берега Туреччини. Міноборони РФ стверджувало, що всі підводні дрони були знищені вогнем із корабля.

З цієї нагоди британські експерти з Naval News пишуть, що корабель "Іван Хурс", ймовірно, був атакований за 140 км на північний схід від Босфору. Було зазначено, що на опублікованих раніше кадрах видно, як російський корабель атакував маневруючий безпілотник з кулемета — ймовірно 14,5 мм зброї, внаслідок чого дрон вибухнув.

"Враховуючи потужність вибуху, можна припустити, що він був повністю споряджений вибухівкою", — зазначили експерти.

Пізніше українська OSINT-група Ukraine Weapons Tracker поділилась новим відео, на якому видно, що безпілотний надводний апарат (USV) досяг розвідувального корабля, проте вибуху зафіксовано не було, оскільки камера встановлена ​​на самому дроні-камікадзе. Досі було неясно, чи встиг безпілотник вибухнути після попадання в корабель, але вибух все ж таки був зафіксований.

Британські експерти підкреслили, що досі залишається під питанням, як безпілотник зміг дістатися корабля, який знаходився приблизно за 450-500 км від Одеси.

"Хоча ми не знаємо точних технічних характеристик USV, таких як дальність, витривалість, запас палива, обладнання зв'язку тощо, нелегко вирушити в таке віддалене місце, оскільки існують проблеми з витривалістю та управлінням", — написали експерти, додавши при цьому, що можливе управління здійснювалося через супутник.