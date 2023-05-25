Ідельна пара: в Міноборони РФ підтвердили "зустріч" українського дрона із кораблем РФ

Російський корабель "Іван Хурс" зазнав атаки українських дронів в Чорному морі.

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В Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про влучання українського дрона в російський корабель "Іван Хурс" 24 травня. Про це повідомили у твіттері відомства.

"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!" — йдеться в повідомленні.

Більше деталей про операцію у відомстві не повідомили.

Атака на "Іван Хурс"

У Міністерство оборони РФ заявили про спробу атаки трьома БПЛА та швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс", коли він пройшов протоку Босфор. В атаці звинуватили Україну. Представники МО заявили, що всі засоби, використані для атаки на корабель, були знищені.

За даними журналістів, український безпілотний брандер влучив у розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ. Зараз росіяни поспішно його ремонтують.

25 травня у мережі з'явилося відео, яке, ймовірно, демонструє український безпілотний брандер, який уражає корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту РФ.

"Іван Хурс" — це унікальний корабель для Чорноморського флоту РФ. Він має арсенал технологій для проведення розвідки.