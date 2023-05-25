Ідельна пара: в Міноборони РФ підтвердили "зустріч" українського дрона із кораблем РФ
Російський корабель "Іван Хурс" зазнав атаки українських дронів в Чорному морі.
В Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про влучання українського дрона в російський корабель "Іван Хурс" 24 травня. Про це повідомили у твіттері відомства.
"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!" — йдеться в повідомленні.
Більше деталей про операцію у відомстві не повідомили.
Атака на "Іван Хурс"
У Міністерство оборони РФ заявили про спробу атаки трьома БПЛА та швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс", коли він пройшов протоку Босфор. В атаці звинуватили Україну. Представники МО заявили, що всі засоби, використані для атаки на корабель, були знищені.
За даними журналістів, український безпілотний брандер влучив у розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ. Зараз росіяни поспішно його ремонтують.
25 травня у мережі з'явилося відео, яке, ймовірно, демонструє український безпілотний брандер, який уражає корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту РФ.
"Іван Хурс" — це унікальний корабель для Чорноморського флоту РФ. Він має арсенал технологій для проведення розвідки.